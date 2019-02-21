Мэй заявила о прогрессе на переговорах по Brexit 21.02.2019, 8:42

ТЕРЕЗА МЭЙ

ФОТО: JIM MATTIS / WIKIMEDIA COMMONS

Встреча с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером была конструктивной.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о достижении прогресса в переговорах с Европейским Союзом по поводу сделки об условиях Brexit.

Об этом сообщает AFP.

По ее словам, встреча с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером была конструктивной, и обе стороны согласились работать над гарантиями по ирландскому вопросу.

"Оба лидера согласились с тем, что переговоры были конструктивными, и настоятельно призвали свои переговорные группы продолжить изучение вариантов в позитивном ключе. Они вновь обсудят достигнутый прогресс в ближайшие дни", - отмечается в совместном коммюнике.

Мэй и Юнкер не исключили, что политическая декларация, в которой говорится о будущих отношениях Лондона и Брюсселя, может быть изменена.

Ранее министр иностранных дел Испании Хосе Боррелл заявил, что в Брюсселе уже заключают новое соглашение о Brexit.

Напомним, что 15 января британский парламент не поддержал соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС, ранее одобренное лидерами 27 стран-членов ЕС. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что ЕС не будет пересматривать соглашение по Brexit.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.