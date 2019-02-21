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CNN: Генпрокурор Мюллер уже выдвинул обвинения по «российскому делу»

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  • 21.02.2019, 9:18
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Роберт Мюллер
Фото: AFP

После официального объявления доклад передадут в Конгресс.

Генпрокурор Билл Барр может уже на следующей неделе официально объявить о завершении расследования вмешательства России в политические процессы в Штатах. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на свои источники.

Напомним, это расследование ведет Роберт Мюллер.

После официального объявления доклад передадут в Конгресс.

По данным CNN, офис Мюллера уже выдвинул официальные обвинения и приговорил ряд сотрудников избирательной кампании Трампа, включая экс-руководителя его избирательного штаба Пола Манафорта и бывшего адвоката Майкла Коэна.

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение об обнародовании доклада Мюллера является прерогативой министра юстиции. Сам же он считает его "охотой на ведьм".


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