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Пальмовое масло и ржавые пушки

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  • Андрей Мовчан
  • 21.02.2019, 9:36
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Андрей Мовчан

Российская власть обратилась к подданным.

Я, честно говоря, не хотел слушать послание — «ну зачем мне очередной доклад Брежнева сьезду?» думал я. Я ошибался. Нынешнее послание было скорее докладом Хрущева на пленуме ЦК — что нельзя не приветствовать: здесь хотя бы прозвучали (на фоне бесконечной кукурузы, но это ладно) конкретные цифры, которые должны получить конкретные люди. Власть на профицитном бюджете подобрела, перестала потрясать палкой в сторону заграницы и даже Украины (запрещена в России), вместо этого осталось лишь миролюбивое «у них там все грязное».

Власть обратилась к подданным и вместо «денег нет» и «затянуть пояса» предлагает народу остатки со своего стола — но остатки лучше, чем ничего, а пальмовое масло лучше ржавых пушек. 2019 год похоже пройдет под знаком парко-хозяйственных работ, что не прибавит экономике импульса, но принесет людям копеечку. И на том спасибо барину.

Отдельно конечно следует упомянуть кардинальную смену вектора в области экономических репрессий, ставших сегодня в России основным элементом новостных программ и главным способом перераспределения от классово чуждых родственно близким: «При расследовании так называемых экономических уголовных дел нужно жестко ограничивать поводы раз за разом продлевать сроки содержания под стражей».

Ну, действительно, смотрите: человек сидит за решеткой, а его ни разу в течение нескольких месяцев не вызывали на допрос. Прокурор спрашивает: «Почему на допрос не вызвали?» «В отпуске был следователь», – отвечают. «Такого быть не должно…»

То есть по не экономическим делам это норм, а по экономическим раньше говорилось, что вообще нельзя сажать до суда, а теперь будет еще как можно, но только чтоб следователь в отпуск не уходил. Ну что, коллеги предприниматели — раз за разом это больше трех раз? То есть можно надеяться, что будут отпускать через полгода?

Или все-таки критерием будет отпуск следователя, и тогда сидеть нам по 11 месяцев (потом месяц домашнего и снова в СИЗО)? Впрочем «мошенничество» это же не экономическое преступление, не так ли?

В общем, жить станет лучше, но кажется — не веселее…

Андрей Мовчан, «Эхо Москвы»


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