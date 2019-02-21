Декрет о "тунеядцах" стал большим раздражителем белорусов 13 21.02.2019, 9:45

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Фото: «Радыё Свабода»

Власти своими руками усиливают напряжение в стране.

19 февраля появилась информация, что двух минских пенсионеров зачислили в «тунедяцы». Об этом стало известно детям жителей столицы, которые оплачивали коммунальные услуги родителей. Абсурдность ситуации усиливает тот факт, что в «тунеядцы и бездельники» были зачислены ветераны труда.

«Кто дал право оскорблять моих родителей, ветеранов труда, пенсионеров, имеющих трудовые стажи более 40 и 30 лет, называя их незанятыми в экономике?», - прокомментировал ситуацию минчанин.

Это не первый прокол белорусских властей с декретом о «тунеядцах». Ранее чиновники зачислили в список «не занятых в экономике» многодетную мать, людей, которые оплачивали подоходный налог.

Почему власти допускают такие оплошности и как это может отразиться на ситуации в стране? Cайт Сharter97.org обратился за комментарием к одному из лидеров профсоюза РЭП Игорю Комлику.

- Я вижу в этом повторение картины первой версии декрета. Тогда в профсоюз РЭП также обращались люди, которые никак не попадали под действие закона о «тунеядцах», но их заставляли платить. Были те, кто ухаживает за пенсионерами, студенты. Таких нестыковок было много в прошлый раз, я думаю, что их будет хватать и в этой версии декрета.

Дело в том, что власти внесли в базу «не занятых в экономике» полмиллиона белорусов. Это большой объем информации и перегибов будет предостаточно. Кроме того, хочу обратить внимание на сам подход к вопросу: в отношении людей, которые попали в трудную жизненную ситуацию, действует «презумпция виновности». Люди должны доказывать, что они невиновны, ведь власти всех заранее считают нарушителями закона.

Такая постановка вопроса присуща не только ситуации вокруг декрета о «тунеядцах». У нас вся система направлена на то, чтобы не поощрять, а наказывать. К примеру, в Японии премируют работников, которые сообщают о браке на производстве. У нас просто лучше молчать о подобных ситуациях, ведь вся система работает в другом направлении.

Именно в такой системе пенсионеров, людей, которые заслуживают спокойной старости и помощи от государства, называют «тунеядцами» и бездельниками.

- Это не первый сбой «тунеядского декрета». Неужели армия из чиновников, которые сидят в комиссиях, неспособна выполнить свои обязанности?

- Все это говорит об абсурдности декрета. Механизм исполнения очень сложный, да и исполнители на местах действуют без охоты, саботируют сам декрет о «тунеядцах». Те же учителя, у которых предостаточно работы, различные отчеты, обязанности, вынуждены работать на исполнение абсурдного закона. Все это приводит к тому, что люди делают свою работу плохо.

Хочу отметить, что власти довольно цинично врут, говоря, к примеру, о поддержке многодетных семей, а в тоже время убирают из рабочего стажа декретные отпуска, гонят работать матерей, которые могли бы воспитывать детей. Ситуация вокруг декрета о «тунедяцах» ведет к деградации и регрессу нашей власти.

- Не окажется ли так, что белорусы просто массово проигнорируют незаконный декрет, а власти потратят огромные деньги на комиссии, их работу, поиск «тунеядцев»?

- Действительно, белорусы могут завалить исполнение декрета и власти останутся ни с чем. Но хочу отметить, что финансовая сторона закона власти мало интересует. Ведь речь идет о бюджетных деньгах, которые у нас просто не считаются. Никто не спрашивает, сколько стоит та или иная прихоть. А на обслуживание декрета идут довольно большие деньги, которые изымаются из карманов белорусов. «Тунеядский» декрет - это недофинансированные социальные программы, недоплаченные пенсии, зарплаты.

Нужно усиливать давление на людей, которые распоряжаются нашими деньгами, ведь там, по сути, сидит маленькая кучка чиновников, которая не заинтересована в том, чтобы грамотно их тратить. деньги. Нужно общественное наблюдение и давление на формирование бюджета.

- Совсем недавно гомельский суд отказался рассматривать дело «тунеядки» Марии Тарасенко, которая хотела доказать, что декрет неконституционен. Как белорусам бороться с законом, если суды им отказывают?

- К сожалению, правовой механизм оспаривания, когда человек идет в суд и обжалует какое-то решение, в нашей стране не всегда работает. В цивилизованных странах - это единственный возможный путь решения проблем. Когда человека лишают права обращаться в суд, то люди будут вынуждены протестовать против этого. Кто-то выйдет на улицы, кто-то будет бойкотировать декрет, кто-то будет обращаться в международные суды. Власти своими же руками создают напряженность в стране.

- Как вы считаете, какая судьба ждет обновленный декрет о «тунеядцах»?

- Думаю, что все будет ясно после того, как люди получат повышенные жировки. Будет видна реакция людей. Да, все обсуждают декрет на улицах, на кухнях, но большого резонанса нет.

Люди, которые попали в трудную жизненную ситуацию, причем не по своей вине, а по вине управленцев во власти, вынуждены доказывать свою невиновность. Людей злит такое отношение. Декрет о «тунеядцах» стал большим раздражителем для белорусов.