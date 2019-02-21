«Радио Свобода»: Экспорт угля из Беларуси в Украину вырос в 980 раз 5 21.02.2019, 9:55

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Иллюстрационное фото

Следы ведут в «ДНР»/«ЛНР».

Согласно статистике Белстата, белорусский экспорт каменного угля в соседнюю Украину вырос за год в 980 раз, антрацита - в 340 раз. «Радио Свобода» попыталось разобраться, как такое возможно, если в Беларуси нет месторождений этих полезных ископаемых.

Невероятный рост экспорта

Беларусь не имеет своих месторождений каменного угля и антрацита, помимо бурого угля (общий объем - около 150 миллионов тонн). Тем не менее в прошлом году наша страна начала активно экспортировать эти ископаемые. По крайней мере, согласно данным официальной статистики.

Как сообщает Белстат, белорусский экспорт (продажа) каменного угля в 2018 году составил 853,9 тысячи тонн (в 2017-м - 164,9 тысячи тонн) на сумму 74,9 млн долларов.

Из них:

в Украину пошло 588,5 тысяч тонн (против 0,6 тысячи тонн в 2017 году) на 50,3 млн долларов (против 63 тысяч долларов в 2017-м),

в страны ЕС - 265,4 тысяч тонн (в 2017-м - 163,4 тысячи тонн),

в том числе в Польшу - 261,9 тысяч тонн (в 2017-м - 163,3 тысячи тонн).

Импорт каменного угля составил 1648,5 тысяч тонн, в том числе

из Казахстана - 374,9 тысяч тонн,

из России - 1273,5 тысяч тонн,

из Украины - 69,9 тонны.

Антрацита из Беларуси экспортировали в 2018 году 107,3 тысяч тонн на сумму 9,3 миллиона долларов (в 2017 году экспорт составлял всего 0,3 тысячи тонн).

Из этого количества 102,2 тысяч тонн на 8,8 миллиона долларов было поставлено в Украину (в 2017 году - 0,3 тысячи тонн).

Импорт антрацита в Беларусь, по данным Белстата, составил 173 тысячи тонн.

Из России в этой численности - 172,8 тысяч тонн.

Из Украины поставок, согласно статистике, не было.

Украина нуждается в первую очередь в антраците

Антрацит отличается от каменного угля повышенным содержанием углерода, это хорошее топливо с повышенной теплоотдачей. В доменных печах и для котельных используют именно антрацит.

Украина нуждается в первую очередь в антраците, который добывают в самопровозглашенных «ЛНР» и «ДНР». Энергокомпании начали переводить блоки ТЭС, которые раньше работали на антраците, на газовые марки угля. Однако его добыча не успевает за ростом потребления газового угля, поэтому возник дефицит и этого вида топлива.

Госорганы Беларуси углем «не занимаются»

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли корреспонденту «Свободы» сказали, что углем не занимаются.

Так же ответили и в Министерстве энергетики Беларуси.

«Мы с углем не работаем. Насколько я знаю, мизерное количество ввозит железная дорога, какие-то объемы угля ввозят облисполкомы через отопительные объединении «Облтоп». Но это опять же не Министерство энергетики. У нашего министерства угольных станций нет и нет мощностей, работающих на угле», - сказал «Свободе» заместитель начальника отдела внешнеэкономической деятельности и международного сотрудничества Минэнерго Вячеслав Сас.

След «ЛНР-ДНР»

В августе 2018 года в белорусских СМИ высказывались подозрения, что в Европу через Беларусь попадает уголь от сепаратистов Донбасса в обход Украины. Основным потребителем этого угля называли Польшу. Также высказывались предположения, что Беларусь выступает транзитной страной для этого сырья.

В 2017 году представители «ЛНР» говорили, что с белорусской стороной ведутся переговоры о поставках угля. Однако тогдашний вице-премьер Беларуси Владимир Семашко опроверг эту информацию и заявил журналистам, что переговоров с «ЛНР» о покупке угля правительство Беларуси не ведет.

Представитель одной компании из энергетического сектора в беседе с корреспондентом «Свободы» высказал версию, что поставками угля занимаются коммерческие структуры. Якобы в Украину везут уголь преимущественно украинские компании, а в Европу - российские. Они имеют статус резидентов Беларуси, но белорусского капитала у них нет.

По словам бизнесмена, возможно, уголь из Донбасса и попадает в Польшу.

«Но если кто-то возит, то по документам уголь российский. А какой он де-факто - донецкий или российский - я не знаю », - сказал источник.

В украинской статистике белорусского угля нет

По информации Государственной службы статистики Украины, в 2018 году украинские компании приобретали каменный уголь в странах Евросоюза, Африки и американского континента, а также только в трех странах СНГ - Казахстане, Молдове и России.

Імпарт каменнага вугалю ва Ўкраіну ў 2018 годзе. Дзяржаўная служба статыстыкі Ўкраіны

Антрацитовый уголь поставляли из России, Великобритании, Германии, Польши, Южной Африки. Причем наибольший объем как каменного, так и антрацитового угля в прошлом году ввозился именно из России - соответственно 15,009 миллиона тонн на 1,8 миллиарда долларов и 3,624 миллиона тонн на 387,3 миллиона долларов.

Імпарт антрацыту ва Ўкраіну ў 2018 годзе. Дзяржаўная служба статыстыкі Ўкраіны

Почему в статистике не отражены поставки угля из Беларуси, в Государственной службе статистики Украины отказались комментировать и рекомендовали обратиться к ним с официальным запросом «в связи с таким важным вопросом».

Согласно законодательству государственный орган имеет на ответ пять рабочих дней.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский считает, что угольные поставки из Беларуси в Украину в 2017 году действительно могли не попасть в официальную статистику по причине незначительного объема - всего 600 тонн.

«Но если поставки достигли 600 тысяч тонн, то они обязательно должны быть отражены в статистике. Ведь это почти пятая часть от общего объема потребностей украинских компаний», - отметил эксперт.

По его словам, речь скорее идет о том, что белорусская компания в данном случае могла выступить реэкспортером угля, приобретенного в России.

Кто закупал уголь в Беларуси

В Украине есть два гоавных потребителя угля. Частная компания «ДТЭК», принадлежащая олигарху Ринату Ахметову, и пока еще государственная компания «Центрэнерго» (в прошлом году ее планировали приватизировать, но конкурс отменили, так как после исключения белорусской компании «Нефтебитумный завод» остался только один претендент). Обе эти компании - крупнейшие из тех, что занимаются производством электроэнергии и тепла.

В компании «ДТЭК» «Свободе» сказали, что не делали поставок угля из Беларуси и не имеют никаких белорусских компаний-контрагентов.

«Хочу обратить внимание, что уголь есть различных видов - тот, что используется в металлургии, и тот, что используется в энергетике. Насколько мне известно, мы не импортировали уголь из Беларуси», - сказал «Свободе» руководитель департамента по корпоративным коммуникациям «ДТЭК» Максим Асауляк.

В «Центрэнерго» на соответствующий запрос «Свободы» на момент выхода публикации не ответили. В первой половине 2019 года компанию должны приватизировать - это закреплено в одобренном в прошлом году в декабре Меморандуме с Международным Валютным Фондом.

Следы ведут к окружению Порошенко?

По данным украинских СМИ, «Центрэнерго» сейчас контролируется Игорем Кононенко - многолетним деловым партнером президента Петра Порошенко. В 2016 году компания оказалась в центре скандала, когда выяснилось, что она через российского контрагента приобретала уголь на временно оккупированных территориях Донецкой области под маркой угля с ЮАР.

Украинские эксперты не исключают, что именно после этого скандала компания вынуждена была переформатировать схемы поставки угля из Донецкой и Луганской областей - пустив его через белорусскую компанию. Таким же путем уголь в Беларуси могли приобретать и мелкие теплоэлектроцентрали.

Возможно, новый механизм определенным образом планировалось связать и с приватизацией «Центрэнерго». После исключения из конкурса белорусской компании «Нефтебитумный завод», принадлежащая белорусским бизнесменам Александру Шакутину и Николаю Воробьеву, оставался только один участник - компания «Укрдонинвест». Ее собственник, выходец c Донбасса Виталий Крапачов, уже во время президентства Петра Порошенко выкупил «угольные» активы сына Виктора Януковича - Александра.

Как свидетельствуют результаты расследования украинского проекта «Радио Свобода», Виталий Крапачов неоднократно встречался с Игорем Кононенко, которого украинские СМИ называют куратором всего энергетического сектора Украины.

Примечательно, что приватизация компании должна была состояться в период, когда в 10 областях Украины было введено военное положение. Тогда Сергей Лещенко, бывший журналист интернет-издания «Украинская правда», а ныне депутат Верховной Рады (причем попал он в парламент по списку «Блока Петра Порошенко») обвинил президента Украины в намерении выкупить государственное предприятие через подставных лиц.