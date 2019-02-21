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Беларусь расторгает кредитное соглашение с Китаем по строительству завода в Колодищах

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  • 21.02.2019, 10:12
Фото с сайта onliner.by

Строительство завода вызвало протесты местных жителей.

Правительство Беларуси проведет переговоры по расторжению кредитного соглашения с Экспортно-импортным банком Китая.

Постановление подписано Сергеем Румасом 20 февраля и опубликовано сегодня на сайте Национального правового интернет-портала.

Министерство финансов уполномочено на проведение переговоров по проекту Соглашения о расторжении Кредитного соглашения о предоставлении льготного покупательского кредита для реализации проекта «Строительство завода по производству специальных машин в пос. Колодищи Минского района» между правительством Беларуси и Экспортно-импортным банком Китая от 15 мая 2017 года.

Минфин имеет право в ходе переговоров вносить незначительные изменения в соглашение и подписать его при достижении договоренности.

Напомним, в 2017 году правительство Беларуси постановило привлечь в 2017-2022 годах льготный покупательский кредит Экспортно-импортного банка Китая сроком на 18 лет для реализации инвестиционного проекта в Колодищах на сумму 192,7 млн долларов США.

Планировалось, что компания «Амкодор-Маш» перенесет производство погрузчиков с завода «Ударник», который примыкает к центру Минска, в поселок Колодищи. Генподрядчиком выступала китайская Citic Construction. Строительство завода вызвало протесты местных жителей.


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