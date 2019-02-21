«Северный поток-2»: Послы ЕС утвердили текст изменений в газовой директиве 21.02.2019, 10:20

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Весь газопровод теперь будет подчиняться правилам Евросоюза.

Комитет постоянных представителей государств ЕС (Coreper) согласовал проект поправок к газовой директиве ЕС, касающихся проекта газопровода "Северный поток-2".

О решении комитета сообщила пресс-служба Совета ЕС в Twitter, передает eurointegration.com.ua.

"Правила газового рынка ЕС будут применяться к трубопроводам в и из третьих стран. Coreper одобрил соглашение между председательствующей в ЕС Румынией и Европарламентом по газовой директиве", - говорится в сообщении.

Целью предложенных поправок является обеспечение того, чтобы правила, регулирующие внутренний рынок газа в ЕС, применялись к газотранспортным линиям между государством-членом и третьей страной.

"Это сделает нормативно-правовую базу ЕС более последовательной, повысит прозрачность и обеспечит правовую определенность как для инвесторов в газовой инфраструктуре, так и для пользователей сети", - говорится в сообщении Совета ЕС.

Ранее послы ЕС внесли немецко-французскую поправку в проект изменений, ограничивающую применение права ЕС к газопроводам на морях.

Речь идет о применении права ЕС только к тем частям газопровода, которые пролегают в территориальных водах государства-члена вдоль трассы газопровода. Поэтому, газовой директиве ЕС будет подчиняться только та часть "Северного потока-2", которая будет проходить в территориальных водах Германии.

Части газопровода за пределами вод Германии будет подчиняться правилам международного соглашения, заключенного Берлином и Москвой. Теоретически же весь газопровод должен подчиняться правилам ЕС, однако государства-члены были вынуждены согласиться на французско-немецкую поправку.

Для окончательного утверждения нужно еще голосование Совета ЕС по энергетике, следующее заседание которой запланировано на 4 марта, а также Европарламента. Ожидается, что евродепутаты рассмотрят вопрос на пленарной сессии в апреле.