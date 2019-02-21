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Александр Глеб об игре с «Арсеналом»: Выйдем и будем биться!

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  • 21.02.2019, 10:47
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АЛЕКСАНДР ГЛЕБ

Сегодня состоится ответная игра БАТЭ с английским футбольным клубом.

О настроении белорусских футболистов на пресс-конференции 20 февраля рассказал полузащитник БАТЭ Слободан Симович. Мол, к игре готовы, тренировки не прошли даром, чувствуем силы, пишет kp.by.

- Мы прекрасно понимаем, с кем играем и где находимся, - пояснил Слободан, уточнив, что белорусские футболисты сделают максимум, чтобы пройти дальше.

Напомним, белорусские футболисты прилетели в Лондон за неделю до ответного матча, вскоре после победы на "Борисов-Арена" над лондонским "Арсеналом" со счетом 1:0.

- Неделю назад мы видели, как футболисты БАТЭ поедали в аэропорту бургеры. Это так они праздновали победу? - поинтересовался английский журналист.

- Никто не праздновал победу бургерами. Если бы мы что-то отмечали, то точно не бутербродами. И чем-нибудь запивали бы, вряд ли бы всухомятку, - тут же среагировал Алексей Бага. А через минуту, уже направляясь на тренировку, главный тренер БАТЭ подмигнул журналистам: "Они еще не видели, как у нас отмечают!"

Вечером 20 февраля за тренировкой борисовчан на домашнем стадионе "Арсенала" Emirates Stadium наблюдал и председатель правления БАТЭ Андрей Капский.

После тренировки в Лондоне знаменитый футболист рассказал про подготовку.

- Как настроение ? Волнуешься?

- Да всё хорошо. Выйдем и будем биться! - улыбнулся Александр Глеб.


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