Пойманная крыса 2 Виталий Портников, «Грани»

21.02.2019, 11:51

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Виталий Портников

Отложенная спецоперация - не означает забытая.

Принято считать, что пять лет назад Виктор Янукович бежал из революционного Киева потому, что восставшие не приняли соглашения между ним и лидерами оппозиции, готовы были штурмовать резиденцию президента и президенту Украины ничего не оставалось, как смыться. Эту историю превратили в легенду те участники протеста, которые потом выстроили на ней свои политические карьеры. И она полностью соответствует российской версии, согласно которой Майдан сорвал мирное соглашение и устроил "государственный переворот".

Но Януковича из Киева не Майдан выгнал, а Путин выманил. Кремль делал все возможное, для того чтобы не допустить деэскалации ситуации, Янукович постоянно получал от своих российских кураторов советы применять силу, и побольше. Когда появилась слабая надежда на мирное урегулирование - уже после расстрелов на Майдане, - прибывший в Киев российский представитель Владимир Лукин по указанию из Кремля отказался поставить свою подпись под соглашением президента и оппозиции, предложенным и подписанным европейскими министрами иностранных дел. Только один Лукин его и не подписал. Отказался, потому что это соглашение было Путину не нужно.

Но даже после того как Янукович по невыясненным до сих пор причинам лишился охраны МВД (его министр внутренних дел Виталий Захарченко, естественно, оказался после этого в Москве и устроился на работу в Госдуму), у него было еще достаточно сил и ресурсов для сохранения власти вне Киева. Янукович не бежал в Россию, нет. Он отправился в Харьков - город, в котором на протяжении всего времени существования Майдана выстраивалось региональное сопротивление восстанию, где вербовались титушки, где работали помощники Суркова, уже тогда думавшие о "Новороссии". В этом городе должен был состояться съезд в поддержку Януковича, который организовывали харьковский губернатор Михаил Добкин и мэр города Геннадий Кернес, наиболее радикальные противники Майдана.

На момент приезда Януковича в Харьков оба они находятся в России. А вернувшись оттуда, отказывают президенту в поддержке. Выступления Януковича перед сторонниками не происходит. И вот тут-то он начинает метаться по-настоящему. То в разговоре с Арсением Яценюком говорит о готовности уйти в отставку, то записывает видеообращение о своей легитимности. Впрочем, он может считать, что помимо Харькова у него остается еще Донецк, все еще являющийся вотчиной семьи Януковичей и Рената Ахметова. Ахметов, разумеется, никогда не расскажет, о чем он на самом деле говорил с уже смещенным президентом, - но именно после разговора с ним Янукович бежит в Крым. Ловушка захлопывается.

Никто в Украине не был заинтересован в том, чтобы президент просто исчез, - ни пришедшая к власти оппозиция, ни ошарашенные бегством "гаранта" соратники Януковича. Достаточно посмотреть хронику того самого дня, чтобы в этом убедиться. Но был человек, которому это действительно было нужно, который хотел поймать эту крысу, которому нужен был президент Украины, послушно исполняющий любое требование. И этот человек - Владимир Путин. Именно он выманил Януковича и из Киева, и из Харькова, и из Украины. Выманил, чтобы Янукович подписал представление о назначении на место крымского премьера уже поставленного руководить процессом отделения полуострова Сергея Аксенова. Чтобы обратился с просьбой о введении войск. Чтобы с его помощью можно было поставить вопрос о незаконности украинского руководства и оккупировать половину страны, а то и дойти до Киева и установить там наконец-то "правильную" власть. Что украинцы окажут такое сопротивление, Путин вряд ли предполагал.

Он уже пытался проделать такой же фортель в 2004 году, когда подобное предложение было, по информации моих источников, сделано во время первого Майдана Леониду Кучме - уехать из восставшего Киева в спокойный Харьков и там провести передачу власти "преемнику" Януковичу. Многоопытный Кучма, разумеется, отказался - а то бы и он оказался в результате в Ростове, а Крым с Донбассом оккупировали бы на 10 лет раньше. Но отложенная спецоперация - не означает забытая. То, что не вышло в 2004 году, получилось спустя десять лет. Только вот пойманная крыса оказалась практически бесполезной.

Виталий Портников, «Грани»