10 сериалов, которые выйдут этой весной 21.02.2019, 12:34

Впереди новый сериальный сезон, а, значит, нас ждет еще больше новинок и продолжений известных сериалов.

От фэнтези до экранизаций классики и хоррор-романов, пишет the-village.me.

Американские боги

10 марта, 2 сезон

Второй сезон истории человека по имени Тень, который попал в компанию древних богов. Они прозябают в безвестности в отличие от новых кумиров человечества — интернета, телевидения, глобализации — но скоро все изменится.

«Чем мы заняты в тени»

27 марта, 1 сезон

Сериал от создателя What We Do in the Shadows Тайки Вайтити и Джемейн Клемент. Действие перенесено из Новой Зеландии в Нью-Йорк: три вампира живут вместе уже несколько сотен лет и теперь пытаются освоиться в современном мире. Например, в трейлере показано, как один из них расплачивается наличными в супермаркете и заказывает доставку свежей крови из интернет-магазина.

Игра престолов

14 апреля, 8 сезон

Восьмой и последний сезон сериала «Игры престолов». Ледяные ходоки уже проникли за стену, и над миром живых нависла опасность. Зная автора оригинальных романов Джорджа Мартина, от финала можно ожидать чего угодно, вплоть до гибели человечества.

Сумеречная зона

1 апреля, 1 сезон

Римейк культового американского сериала 60-х годов, где в каждой серии рассказывалась научно-фантастическая история. Пока сюжет не раскрывается, но известно, что создатели перезапустят классическую серию «Кошмар на высоте 20 000 футов» о пассажире самолета, который видит на крыле самолета чудовище.

Рассказ служанки

25 апреля, 3 сезон

Продолжение фэнтези о тоталитарном государстве Гилеад, где из-за снижения рождаемости фертильных женщин отправляют в дома чиновников в качестве служанок — суррогатных матерей. Но женщины не согласны мириться со своим положением и борются с системой различными способами — в том числе и при помощи терроризма.

NOS4A2

30 апреля, 1 сезон

В основу сериала положена книга «Страна Рождества» Джо Хилла — сына Стивена Кинга. Главная героиня — Виктория МакКуин — обладает даром находить пропавшие вещи в параллельных мирах. Во время подобных путешествий она встречает Чарли Мэнкса, еще одного «одаренного», который забирает души маленьких детей, чтобы продлить свою жизнь. Виктории придется пойти на риск, когда Чарли похищает ее сына.

Болотная тварь

10 мая, 1 сезон

Сериал от DC Universe, снятый по комиксам 70–80-х годов. Главная героиня Эбби Эркейн пытается выяснить природу смертельного вируса, зародившегося на болотах в маленьком городке в Луизиане. Вскоре она обнаруживает, что эти места хранят множество секретов.

«Уловка-22»

17 мая, 1 сезон

Сериал от режиссера Джорджа Клуни по мотивам известного антивоенного романа Хеллера. В ролях — Хью Лори и Кристофер Эбботт.

Сюжет развернется в 1944-м, в американском бомбардировочном полку, базирующимся на острове Пианоза в Италии. Капитан ВВС США Йоссариан пытается «откосить» от службы, в том числе притворяясь сумасшедшим. Однако согласно «Уловке-22», избегать войны — как раз-таки нормально для психически здорового человека, так что капитану придется придумать что-то еще.

Благие знамения

31 мая, 1 сезон

Сюжет базируется на одноименном романе Терри Пратчетта и Нила Геймана. Ангел Азирафель и демон Кроули объединяют усилия, чтобы остановить Антихриста в теле ребенка и предотвратить Армагеддон, так как земная жизнь им нравится лучше небесной.

«Карнивал Роу»

Весна

Действие сериала развернется в вымышленном городе Бюрг, очень похожем на викторианский Лондон, но населенном вампирами и эльфами. Главные роли исполняют Кара Делевинь и Орландо Блум — их персонажи будут расследовать загадочные убийства, которые угрожают спокойной (или не очень) жизни города.