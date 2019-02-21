«Сказала про жалобную книгу — забрали телефон» 11 21.02.2019, 12:39

3,516

Поход могилевчанки в парикмахерскую закончился скандалом.

Поход в парикмахерскую для могилевчанки Татьяны закончился не новой стрижкой, а заявлением в милицию. Женщина утверждает, что администратор новой парикмахерской повела себя грубо с самого начала, а когда клиентка упомянула о книге жалоб, то и вовсе начала выгонять, забрала мобильный телефон и отказывалась вызывать милицию. Сайт tut.by попытался разобраться в ситуации.

Сказала про жалобную книгу — забрали телефон

Татьяна рассказывает, что предварительно записалась на стрижку в «Парикмахерскую № 1» на улице Ленинской, 40 в Могилеве на 09.00. Это время, с которого начинает работать заведение. В эту парикмахерскую женщина пошла впервые, впечатлившись отзывами в соцсети и рекомендациями подруг.

Пришла в назначенный день — 16 февраля — чуть раньше, в 08.53. На улице было холодно, и женщина попросила администратора разрешить ей подождать в холле, но та ответила отказом, и женщина вышла на улицу.

— Ровно в девять вышла мастер и позвала внутрь. Я зашла в холл и в разговоре с мастером сказала, что администратор не совсем корректно относится к клиентам и что хотелось бы пожелать, чтобы отношение было более вежливым. Обронила, что, мол, может, стоит написать об этом в Книге замечаний и предложений. Администратор, похоже, услышала это и сказала, что книгу мне не даст. Я спросила, на каком основании она мне откажет в выдаче книги. Та ответила: «Потому что вы невменяемая. И вообще, Света, клиентка ведет себя неадекватно, не обслуживай ее». Я сказала: «А вот теперь точно дайте мне Книгу замечаний и объясните, почему обслуживать не будете».

Администратор, по словам Татьяны, отказалась давать книгу жалоб, взяла ее вещи и начала выгонять из парикмахерской. Женщина начала снимать все на мобильный телефон: интерьер парикмахерской, администратора — «для доказательства», что она там была, что ее права потребителя нарушены: женщина получила отказ в выдаче книги жалоб, необоснованный отказ в обслуживании.

Администратор, по словам Татьяны, начала кричать, чтобы та прекратила съемку, попыталась выхватить из рук телефон. А когда не удалось, позвала другого парикмахера, и вместе они вырвали мобильник из рук женщины. С телефоном клиентки администратор ушла и удалила видео и фото. Их Татьяна потом восстановила — в телефоне есть такая функция. Кроме того, у женщины есть доказательство незаконного доступа — телефон сделал селфи администратора.

На уговоры Татьяны вернуть телефон, выдать книгу жалоб, дать телефон для вызова милиции администратор не реагировала. По словам клиентки, та спрятала ее телефон в подсобном помещении для персонала и вернула только по требованию милиционера — наряд вызвала в итоге сама администратор. Татьяна говорит, что перед этим администратор ее оскорбляла, называла «психической», а ее поведение неадекватным.

В присутствии милиции Татьяне все-таки выдали книгу жалоб. Клиентка также дала объяснения по факту случившегося и написала заявление о грабеже. Вечером 19 февраля она ходила к участковому милиционеру. Пришла и администратор. Милиционер уговаривал их помириться.

— Знаете, я шла на эту встречу, чтобы решить, как быть дальше. Потому что до нее участковый предлагал мне пойти в парикмахерскую извиниться — он еще не знал, что у меня есть доказательства произошедшего. Потом он позвал на встречу, мол, уже передо мной хотят извиниться. Но когда нас с администратором оставили один на один, она снова начала говорить, что это я вела себя неадекватно. Поэтому я не могу оставить этот случай просто так, я готова идти в суд, — сказала Татьяна.

20 февраля могилевчанка ходила снимать побои — говорит, во время борьбы за телефон у нее на руке остались синяки от пальцев сотрудниц парикмахерской.

Директор: «Вопиющий случай, будем разбираться»

Представитель компании «Парикмахерская № 1» Александр Маковцов о случае знает:

— Пока я могу сказать только то, что мы сейчас проводим внутреннюю проверку. Для нас этот случай вопиющий, ведь мы все-таки клиентоориентированы, и любой случай любого масштаба — это серьезная ответственность для нас. Мы разберемся и примем решение.

Александр Маковцов говорит, что будут выяснять, как себя вели клиент, администратор. По его словам, в парикмахерской в это время была еще одна посетительница и она, как незаинтересованный свидетель, может также рассказать, что произошло. С этой женщиной директор собирается поговорить.