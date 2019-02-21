Хуан Гуаидо: В Венесуэлу идут контейнеры с надеждой и свободой 21.02.2019, 12:55

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Хуан Гуаидо

Фото: epa

Временный президент сообщил о выходе к берегам Венесуэлы судна с помощью из Пуэрто-Рико.

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы, временный президент страны Хуан Гуаидо сообщил о выходе из Пуэрто-Рико к берегам Венесуэлы судна с грузом гуманитарной помощи, сообщает ria.ru.

"Сегодня из Пуэрто-Рико вышло одно судно с 250 тоннами гуманитарной помощи для нашей страны. Контейнеры, полные надежды и возможностей для многих венесуэльцев, но также полные свободы. Гуманитарная помощь попадет в Венесуэлу", – написал Гуаидо в своем микроблоге в Twitter.

Ранее заместитель нелегитимного правителя Мадуро Делси Родригес заявила о закрытии морских границ страны с островами Аруба, Кюрасао и Бонэйр. Кюрасао является одним из пунктов сбора помощи, которую правительство узурпатора Николаса Мадуро категорически отказывается пускать в страну. Оппозиция намерена начать ее доставку 23 февраля.

Спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо 23 января объявил себя главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о признании Гуаидо.