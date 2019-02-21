Международные правозащитники: Призываем срочно вмешаться в ситуацию в Беларуси 1 21.02.2019, 12:59

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Обсерватория по защите правозащитников выступила с заявлением в защиту оштрафованных брестчан.

Обсерватория по защите правозащитников, созданная в партнерстве FIDH и Всемирной организации против пыток (OMCT), призывает срочно вмешаться в следующую ситуацию в Беларуси. Об этом сообщает правозащитный центр «Весна».

Описание ситуации:

Обсерватория была проинформирована из надежных источников о судебном преследовании Владимира Величкина, защитника экологических прав и члена Правозащитного центра “Весна”, и произвольные аресты Виталия Казака и Александра Кабанова, двух активистов экологического движения, в контексте репрессий экологического протестного движения против строительства аккумуляторного завода в Бресте.

Согласно полученной информации, 16 февраля 2019 года Владимир Величкин, явившись по вызову в милицию, был задержан в Ленинском РОВД г. Бреста. После задержания он провел два дня в изоляторе временного содержания. 18 февраля он предстал перед судом Ленинского района г. Бреста. Суд признал его виновным в участии в несанкционированном массовом мероприятии по статье 23.34 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях и назначил наказание в виде штрафа в размере 382,5 белорусских рублей.

Обвинения касались митинга, организованного в знак протеста против строительства аккумуляторного завода в Бресте, который состоялся 30 декабря 2018 года; в нем приняло участие около 170 человек. Это был 45-й митинг в череде протестов против завода, которые проходят на площади Ленина в Бресте каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

30 декабря 2018 года Владимир Величкин, участвовавший в этом, а также в многочисленных предыдущих митингах против аккумуляторного завода, дал короткое интервью блогеру Сергею Петрухину. Суд посчитал, что интервью содержало “негативные высказывания по отношению к власти и привлекло внимание граждан”, что и послужило основанием для его задержания и последующего обвинения.

Обсерватория опасается, что Владимира Величкина осудили с целью воспрепятствовать его правозащитной деятельности и, в более широком смысле, помешать деятельности брестского экологического движения.

Активист Виталий Казак был арестован и помещен в тот же изолятор временного содержания, что и Владимир Величкин, 16 февраля 2019 года. Его обвинили в “организации несанкционированного массового мероприятия в неустановленном месте с участием гражданина иностранного государства” (ст. 23.34 КоАП РБ). Суд признал его виновным и присудил штраф в размере 1020 белорусских рублей.

Утром 17 февраля 2019 года в г. Береза был задержан еще один активист и блогер Александр Кабанов. В момент ареста он находился на железнодорожном вокзале г. Березы, собираясь выехать в Брест, чтобы, по обыкновению, присоединиться к воскресной акции. Обсерватория предполагает, что его арест был попыткой помешать ему принять участие в собрании. Александр Кабанов написал на своей странице в Facebook, что его задержали за участие в митинге в Бресте 10 февраля 2019 года. Он был доставлен в отделение милиции г. Береза и отпущен после дачи объяснений о событиях 10 февраля 2019 года.

Обсерватория напоминает, что за участие в акциях протеста против аккумуляторного завода в Бресте подвергались преследованиям и другие правозащитники, в частности, Роман Кисляк. Такие действия указывают на то, что белорусское законодательство ограничивает право на мирные собрания путем неоправданных запретов гражданам проводить мирные собрания без санкции местных властей. В Беларуси власти регулярно отклоняют заявления на проведение мирных собраний, связанных с реализацией практически любых прав человека или прочими социальными проблемами, не предоставляя адекватного обоснования либо ссылаясь на закон, обязывающий организаторов оплатить присутствие специалистов первой медицинской помощи во время проведения мероприятия, а затем убрать место массового мероприятия от мусора.

Обсерватория осуждает произвольные аресты и судебное преследование Владимира Величкина, поскольку, судя по всему, оно направленно на то, чтобы наказать его за законное и мирное осуществление права на свободу ассоциации и собраний.

Обсерватория призывает писать обращения к белорусским властям, требуя:

Прекратить любое преследование, в том числе судебное, Владимира Величкина, а также всех правозащитников в Беларуси;

Обеспечить физическую и психологическую неприкосновенность Владимира Величкина и всех правозащитников в Беларуси;

Выполнять все свои международные обязательства по соблюдению прав граждан на свободу ассоциации и собраний, закрепленных Международным пактом о гражданских и политических правах, в частности, его статьями 21 и 22;

Соблюдать положения Декларации ООН о правозащитниках, в частности, статьи 1, 2, 5 и 12.2 Декларации;

При любых обстоятельствах обеспечивать уважение прав человека и основных свобод в соответствии с международными стандартами прав человека и международными документами, ратифицированными Беларусью.