Собес с ракетами 3 Григорий Явлинский

21.02.2019, 13:11

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Григорий Явлинский

Фото: shuum.ru

Так уже развалилась одна страна в 1991 году.

Президент сказал то, что ему советовали сказать. Ему наверняка говорили о росте недовольства нищающего населения, о возмущении произволом и равнодушием чиновников, о запросе на справедливость и уважение, писали правильный для PR текст: «Людей, кроме того, не обманешь. Они остро чувствуют лицемерие, неуважение к себе и любую несправедливость. Их мало интересует бюрократическая волокита, бумажная текучка. Для людей важно, что реально сделано и как это улучшает их жизнь, жизнь их семей. И не когда-нибудь, а сейчас. Мы не должны повторять ошибок прошлых десятилетий и ждать пришествия коммунизма. Нужно сейчас менять ситуацию к лучшему».

Однако на этом — всё. И проблема не в том, что у государства в нынешней ситуации недостаточно ресурсов для того, чтобы предложить людям больше, чем было предложено в послании.

Во-первых, экономическая и социальная политика государства последнего времени стратегически направлена на отжим средств у населения, а не на решение системных проблем, воспроизводящих нищету и неустройство. Самый яркий пример — повышение пенсионного возраста. Пенсия в постсоветское время воспринималась не как обеспечение старости после полноценной трудовой жизни, а как выплата государством определенного долга людям. Эту обязанность государство выполняло даже в 1990-е, а теперь отказалось.

Пять шагов назад, маленький шажок вперед. Одной рукой отбирают, другой немного дают и снова отбирают — через налоги, цены, тарифы, ЖКХ, взносы, платежи… Плюс еще и гонка вооружений, однажды уже обанкротившая нашу страну, а теперь снова сжимающая горло.

Во-вторых, политический курс власти в последние пять лет абсолютно блокирует возможность модернизации экономики, которая необходима для существенного повышения качества жизни людей. Это не говоря уже о санкциях, которые наносят гражданам России прямой и все более ощутимый ущерб. Кстати, уважение — это также то, что нужно обеспечивать через институты и стратегическое целеполагание, а не просто слово, дополненное точечным финансированием. Но путинское государство способно только на такие решения, политика остается прежней.

В общем, обо всем, о чем его просили, президент сказал: о волонтерах, хосписах, науке, образовании, здравоохранении, школах и яслях. Это стало результатом так называемого общественного давления, а точнее — бесконечных просьб о помощи, челобитных президенту, публикаций в прессе на фоне сообщений о снижающемся рейтинге доверия.

Однако стихийное, разрозненное неполитическое давление породило простой и недорогой ответ — подачки «доброго барина». Политический курс останется неизменным: как и раньше, он будет строиться вокруг группы олигархов, неадекватных внешнеполитических амбиций и гонки вооружений.

Люди это понимают. И сам докладчик понимает, что люди понимают. Вся процедура послания превращена в пустую формальность. Путин считает, что номер отбыл и на время всех удовлетворил. А люди, как и раньше, будут стремиться устроить свою жизнь подальше от государства и будут полагаться только на себя. Пропасть между властью и народом будет расширяться, недоверие нарастать. Так развалилась страна в 1991 году.

Григорий Явлинский