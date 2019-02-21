«У учителя основная задача – заполнить и сдать бумаги» 21.02.2019, 13:13

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ФОТО: МИКИТА НЕДАВЕРКОВ

Бобруйские педагоги и ученики высказались о трагедии в Столбцах.

11 февраля в городе Столбцы Минской области 10-классник пришел в школу с ножом и убил 50-летннюю учительницу истории и 17-летнего ученика, еще двое подростков получили ранения. Столбцы от Бобруйска в 210 километрах, но бобруйчане, как и многие белорусы в эти дни, испытывают шок от произошедшего и задаются вопросом: что могло толкнуть юношу на двойное убийство? Ведь и одноклассники, и знакомые, и родители характеризуют Вадима М. как спокойного парня, который хорошо учился и избегал конфликтов.

Своими предположениями с «Вечерним Бобруйском» поделились бобруйские педагоги и ученики.

«Страшно подумать, что ты можешь пойти на учебу, и там с тобой это произойдет»

– Я в шоке от того, что это произошло в Беларуси, – говорит Софья Гасанова, 17 летняя ученица 11 класса школы №27. – Я привыкла, что такое случается где-нибудь в России... Страшно подумать, что ты можешь пойти на учебу, и там с тобой это произойдет. Этот случай мы обсуждали с одноклассниками. И все говорят, что это ужасно. Никто не понимает, о чем он мог думать и почему так поступил.

Сейчас многие обвиняют интернет, телефоны, смартфоны... Лишь отчасти это так. Но бо́льшая проблема в семье. Ребенок должен расти в любви, заботе, внимании. А он ушел, и родители даже не обратили внимания, что он взял с собой кухонный нож… Мне кажется, что эта злость и агрессия у него накапливались с детства. Возможно, он был ранимый, и когда учитель указывал ему на ошибки, даже если это делалось мягко, это становилось для него трагедией.

В подростковом возрасте многие считают, что, оскорбляя, они возвышаются над человеком. Возможно, и это могло повлиять на него. Если у него психика слабая, а еще и дома нет взаимопонимания, то это тоже может подтолкнуть.

Что касается травли, то, на мой взгляд, травля в школе всегда была и будет, ведь люди разные, и кто-то только за этот счет самоутверждается. Родители должны с самого детства говорить ребенку о том, что другого, несмотря на все его недостатки и отличия, надо уважать.

Денис, 17-летний выпускник одной из школ города, полагает:

– Если травля и была, то должен был участвовать весь класс или большая его часть, об этом бы уже стало известно. У нас тоже могут пошутить, бывает, что перегибают палку, порой кого-то и заносит. Но даже если кто-то обижается, обида быстро проходит. Глупо обижаться на какие-то нелепые выпады со стороны своих же ровесников.

– На эту тему мы разговаривали с нашим классным руководителем, – рассказал 14-летний Степан. – Пришли к выводу, что у парня были проблемы в семье, которые и привели к этому результату. Бывает, что в классе выбирают козла отпущения и издеваются над ним. Но в моем близком окружении о жестокой травле я не слышал. У нас могу подколоть, но по-дружески.

«У учителя основная задача – не пообщаться с ребенком и его родителями, а заполнить и вовремя сдать бумаги»

– Ребенок учится тому, что видит у себя в доме, – считает Татьяна, педагог одной из бобруйских школ с 30-летним стажем работы (имя изменено). – Агрессию, в первую очередь, должны гасить родители, а они тоже разные: у кого-то нет времени, у кого-то нет желания. К тому же многие думают: ну вот тихий, спокойный, значит, все у него нормально. Но таких ребят тоже нельзя оставлять без внимания. Как говорится, в тихом омуте… У ребенка что-то внутри, как струна, лопнуло, и он сорвался. Ведь, может быть, ребенок не из-за темперамента своего так спокоен, а просто замкнулся, и с ним надо разговаривать, помогать ему освободиться от своих мыслей.

– Дети сегодня пошли «космические» – это поколение, которое мы потеряли за счет компьютеров и планшетов, – так думает Сергей (имя изменено), преподаватель другой школы Бобруйска, стаж работы которого 15 лет. – Раньше, когда я приходил на урок, то видел их заинтересованность, сейчас этого нет. А у педагогов, наоборот, только прибавилось бумажной работы вместо того, чтобы заниматься с детьми и общаться с ними. Например, в рамках так называемого обследования семей теперь у учителя основная задача – не пообщаться с ребенком и его родителями, а заполнить и вовремя сдать бумаги.

Сегодня родителям дали очень много прав, а учителя опустили «ниже плинтуса» – это я говорю и как родитель, и как учитель. Когда пытаюсь с родителями найти выход из ситуации – например, ребенок плохо учится или мешает другим, – то в ответ слышу много неприятного. Мне говорят, что в этом виноват я, и я должен эту проблему как-то решать.

Но я не могу сказать, что дети стали более агрессивными. Они просто другие, у них все завернуто на компьютерах и планшетах. Дети перестали общаться друг с другом. В перерыве мальчики стоят ровненько к стеночке с телефонами. Звонок прозвенел – не отрываясь от экрана, они возвращаются на урок. Сейчас для них самое страшное наказание – если у них заберут телефон.

Троллинга я в школе не вижу, всегда были и есть лидеры и аутсайдеры. Я даже не вижу придирок к детям с каким-то изъяном. Это было раньше: «у тебя изъян – ты не наш». Если дети из бедных семей, то замечаю, что с ними даже стараются делиться. По уровню знаний тоже нет разделения. Сейчас очень редки случаи, когда ребенок – белая ворона в классе.

По поводу случая в Столбцах вначале я подумал, что причина в наркотиках, но оказалось, что нет.

Что касается пропускного режима, то в нашей школе он соблюдается, преподаватели дежурят. Но как можно быть к такому готовым? Ведь когда идешь на работу, то не думаешь, что кто-то возьмет нож и начнет резать...

Психолог: «Растет внутренняя агрессия»

Журналисты обсудили столбцовскую трагедию с главным внештатным психологом Бобруйска и Бобруйского района Лилией Рубцовой.

– Можно ли говорить о том, что в обществе растет агрессия? Если да, то с чем это связано?

– Проблема агрессивного поведения подростков сегодня актуальна и, к сожалению, обостряется. Агрессия, если она не вызвана заболеваниями или нарушениями в организме, может быть как формой протеста на ограничения в школе, дома, так и желанием самоутвердиться среди одноклассников через конфликт с педагогами. Психологи называют одной из главных причин проявления агрессии у подростков желание привлечь к себе внимание. За агрессией зачастую скрывается слабость, страх, неуверенность в себе.

Можно также выделить следующие общие причины агрессивного поведения подростков: возрастной кризис, неблагоприятная обстановка в семье, школе, комплекс неполноценности, наследственность, гормональные нарушения, заболевания организма, злоупотребление алкоголем и наркотиками.

Но исследования показывают, что основной причиной проявления агрессии в подростковом возрасте является отсутствие родительской любви и заботы. «Недолюбленным» детям, в семьях которых царит атмосфера недоверия, насилия и оскорблений, сложнее адаптироваться в учебных заведениях, так как они несут подобную схему общения в общество.

– Почему в новостях о школьных нападениях мы слышим обычно о том, что преступления совершают мальчики?

– Агрессия в той или иной мере присуща любому человеку, но особенности агрессивного поведения подростков во многом зависят от гендерного признака. Если девушки предпочитают вербально проявлять агрессивность, то молодые люди – применять физическую силу. Мальчики проявляют агрессию больше и чаще, нежели девочки. И их агрессивное поведение сложнее поддается корректировке.

В подростковом возрасте как у мальчиков, так и у девочек есть возрастные периоды с более высоким и более низким уровнем проявления агрессивного поведения. Установлено, что у мальчиков есть два пика проявления агрессии: 12 лет и 14–15 лет. У девочек чаще проявляется агрессия в 11 и 13 лет.

– О чем стоит поговорить родителям и педагогам (и стоит ли обсуждать) с ребенком трагедию, которая произошла в Столбцах? Как правильно построить разговор, чтобы не навредить?

– Не стоит бояться об этом говорить, надо лишь правильно расставить акценты. Важно вызвать ребенка на беседу, а не читать лекцию. И во время такой беседы внимательно слушать подростка. Проблема, если не учитывать психическое нездоровье, всюду одна: это нарушение контактов в семье и обществе. Никто не задает себе вопросов, почему эти дети месяцами так себя ведут. Их в основном делят на категории: хорошо/плохо учится, хорошая/плохая семья – что не позволяет увидеть во всей этой ситуации самого ребенка.

– Нормально ли, что ребенка в подростковом возрасте характеризуют как абсолютно спокойного, флегматичного?

– Не в этом проблема. Наоборот, флегматику не свойственны приступы ярости или агрессии, он эмоционально уравновешен от природы.

Настораживать должны в первую очередь замкнутость, неразговорчивость, угрюмость, унылость, грусть, резкость в ответах и в поведении, неадекватная агрессия и злость, которые подросток проявляет в ситуации, где можно реагировать спокойно.

Важно не путать тип темперамента с внутренней отчужденностью подростков, которая приводит к нарушению социальных и психологических связей. В результате возникает внешняя отчужденность и как следствие – дезадаптация подростка.

Хочу также отметить, что агрессивное поведение у подростков – это маркер неблагополучия в какой-то из сфер жизни ребенка, и бороться с ним достаточно тяжело. Поэтому прислушиваться и участвовать в жизни своего ребенка нужно еще до наступления пубертата. Для ребенка, который чувствует себя любимым, нужным, способным, уверенным в себе, агрессия в поведении будет просто неприемлема.