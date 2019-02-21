Биологи объяснили, зачем зебрам полоски 7 21.02.2019, 13:23

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Для ответа на вопрос пришлось одеть обычных лошадей в полосатые «пальто».

Исследователи из Бристольского и Калифорнийского университетов при помощи лошадиных «пальто» экспериментально продемонстрировали, что как минимум одна из функций полос у зебр — защита от кровососущих паразитов. Слепни, пытаясь сесть на зебру, не могут рассчитать траекторию посадки из-за мелькания полос — а потому гораздо реже кусают зебр, чем лошадей. Об этом пишет издание «Чердак».

Вопрос об эволюционном смысле полосатого окраса зебр занимает ученых уже давно. Среди предложенных теорий были те, что объясняли черно-белые полосы более эффективной теплорегуляцией, защитой от хищников, половым отбором, инструментом межвидовой коммуникации и т.д. В новом исследовании американских зоологов, опубликованном в PLOS ONE, приведено экспериментальное подтверждение еще одной теории.

Авторы работы сравнили поведение слепней (семейство Tabanidae), пытающихся укусить домашних лошадей и зебр. Они записали моменты такого контакта на видео и изучили их в замедленном воспроизведении, подсчитывая число контактов слепней с животными и фиксируя траектории их полетов.

Выяснилось, что насекомые приближаются на определенное расстояние к животным и кружат вокруг, выбирая место для посадки. Примериваясь к крупу лошади, слепни в какой-то момент просто замедляли скорость и совершали посадку.

А вот «призебриться» им оказалось намного труднее: часть слепней долго барражировали над зеброй, а потом сдавались и улетали прочь; другие врезались в зебр, не снизив скорость в достаточной мере, и отскакивали от них.

Лишь редкие счастливчики садились на зебр удачно и могли присосаться: это происходило в четыре раза реже, чем с лошадьми.

Ученые предположили, что именно мелькание полос в глазах сбивает с толку насекомых. Чтобы проверить эту гипотезу, они провели эксперимент. Они взяли семь коней, и каждые 30 минут переодевали их в одно из трех «пальто»: черное, белое или полосатое. На протяжении всего этого времени два экспериментатора фиксировали успешные приземления слепней на коней: отдельно считались неудачные приземления на накидку (отскоки), приземления на накидку и приземления на голову животного.

Переодевания коня (ведь можно было сравнить просто двух коней разного окраса и зебру) потребовались для того, чтобы исключить возможное влияние на поведение насекомых таких факторов, как запах животного и его поведение. В итоге лошади в полосатых костюмах, как и зебры, меньше пострадали от кровососущих насекомых.

А то, что слепней отпугивали именно полоски, также косвенно подтверждает тот факт, что на голову коня, которую не закрывало «пальто», они садились успешнее.

Сравнение числа удачных посадок на коней, одетых в черные, белые и полосатые накидки (a — касание накидки, b — посадка на накидку, c — посадка на голову).

Авторы работы считают, что, кроме ответа на волнующую многих загадку, их исследование может иметь и практическое приложение. Они предлагают защищать домашних лошадей от паразитов с помощью тех самых полосатых «пальто», которые они использовали в своем эксперименте.