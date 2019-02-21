Reuters: США и Китай приблизились к заключению новой торговой сделки 21.02.2019, 13:34

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1 марта истекает срок 90-дневного торгового перемирия между странами.

США и Китай приступили к согласованию основных принципов новой торговой сделки, сообщает Reuters со ссылкой на источники, пишет "Новое время".

По данным источников, США и Китай начали согласовывать принципиальные обязательства, касающиеся наиболее острых вопросов торгового спора, что говорит о наиболее значительном прогрессе в урегулировании продолжающейся семь месяцев торговой войны.

Стороны пытаются заключить новое соглашение до 1 марта, когда истекает срок 90-дневного торгового перемирия, о котором президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин договорились в Аргентине в конце 2018 года.

Участники переговоров разрабатывают шесть меморандумов о взаимопонимании относительно структурных вопросов: насильственной передачи технологий и киберкраж, прав интеллектуальной собственности, услуг, валют, сельского хозяйства и нетарифных барьеров в торговле.

Хотя переговоры, по словам одного из источников, все еще могут закончиться неудачей, работа над меморандумами о взаимопонимании - важный шаг в попытках убедить Китай согласиться на соблюдение как общих принципов, так и конкретных обязательств в ключевых вопросах.

По словам двух других источников, участники переговоров рассматривают опции, с помощью которых Китай может сократить профицит торгового баланса с США. Среди них - покупка сельхозпродукции, энергоресурсов и таких товаров, как полупроводники.

Если Пекин и Вашингтон не смогут добиться заключения сделки до 1 марта, США повысят пошлины на импорт китайских товаров стоимостью $200 миллиардов с 10 до 25 процентов.

Очередной раунд переговоров стартовал в Вашингтоне в начале недели.

В четверг и пятницу к переговорам присоединятся главы делегаций двух стран - торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.