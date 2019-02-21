В Каталонии снова вспыхнули протесты 1 21.02.2019, 13:52

Участники акций, организованных профсоюзами и студентами, блокируют трассы и железнодорожные пути.

В Каталонии снова начались протесты, в том числе, за отделение региона от Испании. Участники блокируют основные автомагистрали, железнодорожные пути и дороги, сообщает Time (перевод — liga.net).

Всеобщая забастовка была организована профсоюзами рабочих и студентов, выступающих за независимость. В заявлении они требуют улучшения социальной политики, включая 35-часовую рабочую неделю и более высокую минимальную заработную плату. Протесты, как отмечается, подогреваются еще и возмущением по поводу судов над теми, кто выступал за независимость Каталонии в 2017-м.

Власти Каталонии заявили, что из-за забастовки заблокированы основные транспортные магистрали в Барселоне и полдюжины основных автомагистралей и железнодорожных путей в других частях Каталонии. На одном из шоссе участники акции жгли шины.

В Барселоне студенты проводят свой марш с лозунгом: "Самоопределение – это не преступление".

1 октября 2017-го в Каталонии прошел так называемый референдум о независимости. Вопреки позиции Мадрида и не без столкновений с полицией голосование состоялось. На незаконном референдуме при явке 42,3% за независимость Каталонии высказались 90,18%. Тогдашний лидер Каталонии Карлес Пучдемон сбежал из Испании, объявлен в розыск.