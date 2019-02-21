«В первый день стажировки безбилетница укусила напарника»: исповедь контролеров 6 21.02.2019, 14:04

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Архивное фото kp.by

Белорусские контролеры рассказали всю правду о своей работе.

Слава Нефедов и Денис Ясюнас — двадцатилетние парни из Бобруйска. В родном городе ребята закончили транспортный колледж и должны были стать диспетчерами, а вышло так, что по распределению отправились в Минск — работать контролерами.

В первый день стажировки безбилетница укусила напарника Славы — тогда ребятам стало понятно, что это будет необычное приключение. На работе не соскучишься: подъем в 4 утра, примерно по 40 проверок автобусов в день и съемная «трешка» в спальнике. Денис и Слава рассказали tut.by о своей жизни и работе, главном страхе (спойлер: не сменить работу) и поисках мотивации.