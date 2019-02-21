Все десять голов Глеба за «Арсенал» 21.02.2019, 14:34

На это белорусу понадобилось 130 матчей.

Сегодня БАТЭ играет с «Арсеналом». Матч начнется в 20.55 на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В связи с этим pressball.by вспоминает все десять голов Александра Глеба за «Арсенал»

VS МИДЛСБРО

14.01.2006. Чемпионат Англии. Счет — 7:0

Свой первый гол за "канониров" Глеб оформил не без везения: мяч, посланный Анри на набегавшего Пиреса, блокировали защитники. И только правильно выбранная позиция помогла Алексу завладеть им. Чтобы затем с близкого расстояния расстрелять ворота поникшего австралийца Джонса, сделав счет 7:0.

VS ЧАРЛЬТОН

18.03.2006. Чемпионат Англии. Счет — 3:0

Победный гол Глеб забил и "Чарльтону" через два месяца. Получив мяч в центральном круге, Алекс протащил его до чужой штрафной и отпасовал Адебайору. Тот целил в дальний угол, но угодил в кого-то из защитников. Пробил снова — такая же картина. Мяч оказался у Глеба. Белорус, в отличие от тоголезца, все сделал как надо. Норвежец Мюре ничем не помог.

VS ВЕСТ БРОМВИЧ

15.04.2006. Чемпионат Англии. Счет — 3:1

Третий гол за "Арсенал" вышел особенно эффектным. Убрав на замахе бедолагу "дроздов", Алекс отыграл "в стеночку" с Анри. Тьерри — щедрая душа — был рад помочь. Защитник уже летел в подкате, поэтому медлить было нельзя. Глеб поднял мяч левой ногой в ближнюю девятку — поляк Кущак среагировал, но не дотянулся.

VS ПОРТУ

26.09.2006. Лига чемпионов. Счет — 2:0

И снова ассист Анри! Француз заметил открытого справа Глеба и не пожадничал. Сам-то накрутил четырех защитников! Бильярдный удар — и бразилец Элтон бессилен.

VS РЕДИНГ

22.10.2006. Чемпионат Англии. Счет — 4:0

"Ройялс" — единственная английская команда, которая пропускала от Глеба дважды. Оба раза мяч из сетки доставал американец Ханеманн. В первой ситуации Алекс, показав космическое взаимопонимание с Росицким, пробил на удивление сильно.

VS БЛЭКБЕРН

23.12.2006. Чемпионат Англии. Счет — 6:2

Все на "Эмирейтс" знали: если Глеб забивает — "Арсенал" побеждает. В поединке с "Роверс" болельщики выдохнули, когда Алекс вывел хозяев вперед. Адебайор элегантно отдал мяч белорусу, с которым тот пробрался вплотную к Фриделю. Американец от растерянности уселся на известное место.

VS ФУЛХЭМ

12.08.2007. Чемпионат Англии. Счет — 2:1

Или вот старейшая команда Лондона "Фулхэм". Ничейный счет держался до последней минуты, на которой с мячом встретился Глеб. Против него — североирландец Бэрд. Добротного уровня защитник, но Алекс его запросто оставил в дураках. Не выручил и вратарь Уорнер. Это первый гол Глеба за "Арсенал" в 2007-м.

VS СПАРТА

15.08.2007. Лига чемпионов. Счет — 2:0

Второй — через три дня. Все на той же 90-й минуте, но "канониры" уже имели преимущество в счете. Леманн забросил на Санья. Француз побежал по бровке и заметил летящего на последнем топливе Глеба. Алекс все сделал красиво. Уже после гола посидел на руках у Санья и обнялся с ван Перси.

VS СЛАВИЯ

23.10.2007. Лига чемпионов. Счет — 7:0

Если одна пражская команда более-менее боролась, то другая — проиграла вчистую. Вратарь Ваняк прыгнул не в тот угол — совсем запутался, глядя на дриблинг Глеба в штрафной.

VS РЕДИНГ

12.11.2007. Чемпионат Англии. Счет — 3:1

Бедняга Ханеманн… Американец даже встал перед белорусом на колени, потому что горе-защитники "Рединга" ничего не предприняли. Но — увы и ах. Последний мяч за лондонцев у Алекса вышел наипрекраснейшим.