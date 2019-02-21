Лукашенко — Носкевичу: Ни Господь, ни люди нас не простят 42 21.02.2019, 14:43

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Диктатор принял с докладом председателя Следственного комитета.

Лукашенко 21 февраля принял с докладом председателя Следственного комитета Ивана Носкевича, сообщает пресс-служба диктатора.

«В последнее время, особенно в связи с этими врачами, теми негодяями, которые кормили в школах и обирали детей, такие волны в обществе: „Вот, наверное, не надо было бы сажать врачей“. Все перед законом равны, но при этом надо иметь в виду одно: ни Господь, ни люди нас не простят, если мы накажем невиновного. Если мы не можем доказать, лучше не трогать этого человека. Если он негодяй — он все равно попадет, — сказал диктатор.

«Но если мы твердо убеждены, что он совершил преступление, мало не покажется. Особенно чиновник, человек в погонах (это одно и то же фактически) — им надо умножать на два», — заявил Лукашенко.

«Я очень внимательно слежу за работой Следственного комитета. Естественно, переживаю, потому что мы в свое время пошли на очень решительные шаги, модернизируя и фактически реформируя наши правоохранительные органы. Следствие выведено из всех ведомств и занимает отдельное, лидирующее место, потому что вы на финише, вы выдаете результат», — обратил внимание диктатор.

По словам Лукашенко, в ближайшее время пройдет совещание о работе всего силового блока в стране, на нем будет подробно рассмотрена работа следственного ведомства в том числе.

«Дело медиков»

Напомним, летом 2018 года произошли массовые задержания в сфере здравоохранения. Как рассказал председатель КГБ Валерий Вакульчик, суммы взяток доходили до 350 тысяч долларов. За решеткой оказались не только сотрудники здравоохранения, но и руководители, сотрудники коммерческих структур. По версии следствия, они давали врачам взятки, чтобы учреждение закупало их оборудование.

По данным Генпрокуратуры, в январе 2019 года 93 человека были в статусе обвиняемых и подозреваемых: 30 должностных лиц системы здравоохранения и 63 лица — собственники (учредители), руководители и работники коммерческих структур.

По приговору суда экс-глава РНПЦ травматологии и ортопедии Александр Белецкий получил 7,5 года лишения свободы. Замминистра здравоохранения Игорь Лосицкий — 6 лет лишения свободы в колонии в условиях усиленного режима с конфискацией имущества, главврач 12-й стоматологической поликлиники Владимир Кравченок — пять лет. Бывший глава Гродненского облздрава Андрей Стрижак осужден на 7,5 года лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества.

Дело об «обиравших детей чиновниках»

В апреле 2017 года по подозрению в коррупции был задержан экс-начальник ГУПРа Мингорисполкома Сергей Барисевич.

«Что получается: в городе-герое Минске отходами детей в школах кормите! В девяти районах девять преступных групп собирают подачки с поваров школьных и тех, кто обеспечивает школьным питанием. В конвертах деньги негодяю собирают! — возмутился тогда Лукашенко схемой, организованной с участием Барисевича.

Чиновника обвинили в получении взяток, а также в склонении другого лица к злоупотреблению служебным положением. В списке — десятки эпизодов взяток с директоров комбинатов школьного питания Центрального (общая сумма взяток — около 91 тысячи рублей), Первомайского (30 тысяч), Партизанского (17 тысяч), Заводского (32,6 тысячи) районов. Деньги руководители комбинатов школьного питания (некоторые из них уже осуждены) собирали с заведующих производством столовых школ и колледжей. В обмен на регулярные выплаты Барисевич обещал снижение числа мониторинговых мероприятий со стороны ГУПРа и «непринятие мер реагирования на выявленные нарушения».

Барисевич признал себя виновным частично, заявив, что подарки передаривал вышестоящему руководству, как и часть переданных сумм. Деньги, по его словам, шли Андрею Доморацкому, который тогда занимал должность зампреда Мингорисполкома и курировал торговлю. Доморацкого задержали в мае 2018 года. В суде, где он выступал пока в качестве свидетеля, бывший чиновник заявил, что никаких незаконных вознаграждений не получал.