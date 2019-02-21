Победа над «Баварией» и еще четыре матча БАТЭ, которые впечатляли всю Европу 2 21.02.2019, 14:47

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Фото: AP

Сегодняшний матч начинается в 20:55.

Неделю назад БАТЭ одолел «Арсенал». Да, последние девять лет лондонская команда не может пройти в следующий раунд еврокубков, если проигрывает первую встречу, пишет onliner.by.

Да, Александр Глеб вернулся на стадион «Эмирейтс», где провел свои лучшие годы. Но пока решительно не ясно, в каком настроении БАТЭ будет возвращаться в Беларусь. Сегодняшний матч начинается в 20:55. На белорусском и прочих телевизорах заявлена трансляция. Чтобы лучше ждалось, вспоминаем прежние геройства, которых в истории Борисова хватает с горкой.

«Андерлехт» — БАТЭ 1:2

20 июля 2008. Брюссель. Стадион «Констант ванден Сток». Зрители: 18 000.

Голы: 1:0 — Жийе (67), 1:1 — Кривец (69, с пенальти), 1:2 — Нехайчик (88).

На прошлой неделе нынешний главный БАТЭ Алексей Бага ввел в широкий оборот понятие «Кавказская пленница». Применительно к футболу — кромешная оборона под напором более искушенного соперника. В 2008-м Алексей Анатольевич был защитником брестского «Динамо» и ни о какой Лиге чемпионов не думал. А его бывшие партнеры как раз изображали «Кавказскую пленницу» на полях Европы.

Когда «Андерлехт» все-таки забил, никто не удивился. Когда забил Сергей Кривец, удивились все. Уроженец Гродно хладнокровно реализовал пенальти. «Сейчас, спустя десять лет, понимаю, что мы выходили на новый уровень. Но тогда, естественно, нет, — воспоминания полузащитника. — Не поверишь, в день игры мы еще ходили по магазинам. Ну как мы — я так точно (смеется. — Прим.). Главное, тренеры сказали: „Все, нельзя, готовимся“. А я сразу подумал: „Ну пойду втихаря“».

К голу счастливого обладателя новых брендовых кроссовок в конце игры добавился совместный труд тогда 20-летних воспитанников минской школы «Смена» — Михаила Сивакова и Павла Нехайчика. Первый отдал передачу, второй так бабахнул справа, что Брюссель застыл в молчании. Ответка закончилась ничьей 2:2.

БАТЭ — «Ювентус» 2:2

30 сентября 2008. Минск. Стадион «Динамо». Зрители: 31 400.

Голы: 1:0 — Кривец (17), 2:0 — Стасевич (23), 2:1 — Яквинта (29), 2:2 — Яквинта (45+3).

Брюссельские геройства были не зря. БАТЭ дебютно отобрался в группу Лиги чемпионов. Тогда это было значительно сложнее, чем сейчас. Не существовало никакого «пути чемпионов» для победителей первенств своих стран. В первом туре Борисов гостил у «Реала». Игроки так обалдели от новизны ощущений, что Сиваков с развода попытался закинуть мяч за шиворот Икеру Касильясу. Получилось что-то невразумительное.

Первого появления ЛЧ в Минске ждали очередями у касс стадиона «Динамо» и попытками борьбы с билетными спекулянтами. БАТЭ тогда еще жил без «Борисов-Арены» и принимал соперников на Городском стадионе, очень ламповом, но не годящемся для проведения столь серьезных соревнований. Ну и вместимость на 5402 человека — как бы понятно.

Таких футбольных переживаний страна не испытывала примерно с 2001-го, когда сборная Эдуарда Малофеева до последнего боролась за попадание на чемпионат мира в Японии и Корее, правда, в итоге пропустила вперед соседей из Польши и Украины.

К 23-й минуте народ стал офигевать. Сперва Кривец воспользовался, быть может, лучшей передачей в карьере Дмитрия Лихтаровича, а потом нынешний капитан БАТЭ Игорь Стасевич головой замкнул навес Нехайчика. Обидно, но на перерыв команды ушли с ничейным счетом. Борисову не хватило опыта. Захлестнули эмоции.

БАТЭ — «Бавария» 3:1

2 октября 2012. Минск. Стадион «Динамо». Зрители: 24 636.

Голы: 1:0 — Павлов (23), 2:0 — Родионов (78), 2:1 — Рибери (90+1), 3:1 — Брессан (90+4).

Не факт, что в юности про рыжеволосого Александра Павлова писали хоть что-то в газете «Зара над Друццю» его родных Белыничей. Но после гола «Баварии» полузащитник и его партнеры попали во все мировые СМИ. Тот отбор вообще стартовал чудесно. В Вильнев-д’Аске на еще свежем «Гран Стад Лилль Метрополь» Борисов положил три «Лиллю» и пропустил только раз. То была первая выездная победа БАТЭ в группе ЛЧ.

Белорусский чемпион все еще принимал соперников на стареньком «Динамо». В составе БАТЭ играл вернувшийся Александр Глеб, который не мог поделить игровое время с еще одним креативщиком — натурализованным бразильцем Ренаном Брессаном. Оба в итоге сыграли толково. Белорусский бразилец еще и забил третий мяч. Между ударами Павлова и Брессана вместился гол нынешнего спортивного директора БАТЭ Виталия Родионова.

Примечательно, что в тот год на европейской арене «Бавария» проиграла только БАТЭ и «Арсеналу», став в итоге победителем Лиги чемпионов.

БАТЭ — «Рома» 3:2

29 сентября 2015. Борисов. Стадион «Борисов-Арена». Зрители: 12 767.

Голы: 1:0 — Стасевич (8), 2:0 — Младенович (12), 3:0 — Младенович (30), 3:1 — Жервиньо (66), 3:2 — Торосидис (82).

Все предыдущие победы были связаны с тренерским именем Виктора Гончаренко. Уроженец Хойников покинул Борисов на следующий год после «Баварии». Тогда случился карагандец (два поражения от казахстанского «Шахтера»). Гончаренко хотел подать в отставку тут же и сильно думал про это в аэропорту, но Анатолий Капский уговорил остыть. В итоге расставание случилось осенью. Белоруса позвала «Кубань», его место занял бывший капитан команды — Александр Ермакович. Ныне ассистирует Гончаренко в московском ЦСКА.

2015-й в Лиге чемпионов был не таким ужасным, как 2014-й. Тогда команда потерпела четыре разгрома в группе — от «Порту» (0:6 и 0:3), а также от донецкого «Шахтера» (0:7 и 0:5). Правда, очередной розыгрыш тоже стартовал с поражения. Немецкий «Байер» разложил дома БАТЭ 4:1. От «Ромы» ждали того же. Однако «Борисов-Арена» увидела первую победу своей команды в группе ЛЧ. К 30-й минуте команда вела 3:0 усилиями все еще выступающего за нее Стасевича и бодрого левого защитника Филипа Младеновича. Он после укатил в немецкий «Кельн» за хорошие (1,5 миллиона евро) деньги.

И если в 2008-м Борисов растерял свое преимущество в по сути победном матче с итальянским грандом, то спустя семь лет использовал опыт должным образом и дотерпел.

БАТЭ — «Арсенал» 1:0

14 февраля 2019. Борисов. Стадион «Борисов-Арена». Зрители: 12 257.

Гол: Драгун (45).

Ермакович оставил свой пост Олегу Дулубу, которого буквально через полгода сменил Алексей Бага. Бывший капитан БАТЭ и молодежной сборной страны с 2011 года ассистировал главным тренерам, и было ясно, что когда-нибудь займет эту позицию. Молодой специалист разогнал тучи руками и стабилизировал атмосферу в команде, а потом достаточно спокойно довел сезон до ожидаемых золотых медалей.

С Лигой чемпионов не получилось, хотя первый матч с ПСВ команда провела неплохо, если бы не позволила голландцам забить на самом флажке. В ответке все было грустно. В группе ЛЕ Борисов дважды обыграл «Видеотон» и в последнем матче для идеального расклада должен был побеждать ПАОК на выезде. Что в итоге и сделал.

P. S. За свою европейскую историю команда хотя бы раз обыгрывала представителей 30 стран континента. Среди прочих значимых событий можно отметить победы над «Мюнхен-1860» (4:1) в 2002-м, феерический камбэк в матче с АПОЭЛ (3:0, после 0:2 в первой игре) в 2007-м, разгром АЗ в 2010-м (4:1), столь нужная для нынешней встречи с «Арсеналом» выездная виктория над ПАОК (3:1) в 2018-м. Естественно, было бы прикольно, чтобы этот список продолжился сегодня.