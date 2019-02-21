Джеймс Кэмерон рассказал о съемках фильма «Аватар 2» 2 21.02.2019, 14:52

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Поклонники с нетерпением ждут продолжения культового фильма.

Джеймс Кэмерон уже раскрыл некоторые подробности продолжения фильма, пишет segodnya.ua.

По словам режиссера, действие будущей ленты разворачивается спустя несколько лет после событий первого фильма. Нейтири и Джейк все еще вместе, у них появилась дочь – девочке в новой части фильма будет восемь лет. Кэмерон также заявил, что одна из ключевых сцен продолжения – ссора героев. Она будет показана глазами ребенка.

Также режиссер рассказал, что в настоящий момент работа над продолжением в самом разгаре. Кэмерон добавил, что важнейшая составляющая франшизы – графика, однако в ближайшее время предстоит приступить к съемкам игровых элементов, на которые, по словам режиссера, необходимо будет еще пять месяцев.