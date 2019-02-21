Навальный рассказал о еще одном влиятельном клане в Карачаево-Черкесии 21.02.2019, 15:47

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Алексей Навальный

После ареста сенатора Арашукова стало известно о клане Каитовых-Батдыевых.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный рассказал о жизни еще одного влиятельного клана в Карачаево-Черкесии. После ареста самого молодого члена верхней палаты российского парламента Рауфа Арашукова и его отца Рауля, в республике, как пишет Навальный, сохраняется влиятельный клан Каитовых-Батдыевых. О нем ранее писал "Кавказ.Реалии".

Навальный нашел в Черкесске дом площадью, по его оценке, около 2 тысяч квадратных метров с потолками высотой 12 метров. В выписке из кадастра он указан как "помещение для отдыха/оздоровительный комплекс" площадью 310 квадратных метров. Владельцем здания указан 17-летний Ансар Каитов. Его отец Алий Каитов был в 2006 году осужден за организацию убийства депутата Карачаево-Черкессии и шести его друзей у себя в доме. Защита тогда настаивала, что убитые прибыли к дому Каитова с автоматами и гранатометами и первыми открыли стрельбу. Позднее срок Каитову был снижен до 10,6 лет и он вышел на свободу.

Перед уголовным сроком Каитов был женат на дочери тогдашнего президента Карачаево-Черкессии Мустафы Батдыева. Из-за скандала он не смог претендовать на должность президента повторно, и в 2008 году его сменил Борис Эбзеев, писали ранее "Кавказ.Реалии". Однако клан, как утверждается, сумел добиться досрочного увольнения Эбзеева, и в 2003 году его сменил Рашид Темрезов, который сделал свою во времена правления Батдыева. Брат Каитова Ахмат возглавлял Карачаевочеркесавтодор, это должность "Кавказ.Реалии" называли одной из ключевых в республике. Членами семьи Навальный называет бывшего главу полиции республики Альберта Карабашева, который, по его утверждению, приходится отцом жены Ахмата, брата жены — прокурора Ислама Карабашева, местного "энергетического короля" Магомеда Каитова и бывшего главу республиканского Агентства лесного хозяйства Заура Каитова.

Навальный показывает дорогое имущество и признаки богатой жизни, имеющие, по его данным, отношение к клану.

30 января на заседании Совета Федерации был задержан и позднее арестован член Совета Федерации от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков. Его обвиняют в организации убийств двух общественно политических деятелей в Карачаево-Черкесии, давления на свидетеля и причастности к хищениям природного газа госкомпании "Газпром" на сумму в 30 миллиардов рублей.

Издание РБК писало, что аресту Арашукова и его отца предшествовали многочисленные жалобы жителей Карачаево-Черкесии, "у которых отняли бизнес и недвижимость". Собеседники издания утверждали, что у Арашуковых также был конфликт с бывшим главой МВД республики Казимиром Боташевым.

В расследовании "Кавказ.Реалии" в 2017 году упоминались несколько кланов, наболее влиятельных в жизни в Карачаево-Черкессии. Это клан Каитовых-Батдыевых, Темрезовых-Салпагаровых, Текеевых-Каракетовых, Арашуковых и Деревых.