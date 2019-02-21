Названы лучшие способы, как сэкономить на жилье в путешествии 21.02.2019, 16:14

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Эти советы помогут вам минимизировать траты на проживание за границей.

На страничке тревел-сообщества "Ветер дует" в Instagram появились советы, которые помогут вам избежать лишних расходов на жилье, пишет «Сегодня». Вот они:

Следите за акциями и скидками

Сети отелей и сервисы бронирования жилья часто предлагают скидки и акции на бронирование номеров. Если бронировать номер заранее, тоже можно получить скидку.

Last minute предложения

Бывает, что планы меняются, а отель не возвращает деньги, уплаченные за бронь. В таком случае людям, которые забронировали номер, выгодно вернуть себе хотя бы часть денег и отдать номер со скидкой.

Сравните цены

Проверьте цены на разных сервисах для бронирования жилья. Из-за высокой конкуренции сервисы иногда снижают комиссию, чтобы клиент выбрал именно их услуги.

Торгуйтесь на месте

Для опытных путешественников есть еще один способ получить скидку. Если вы не забронировали жилье, можете прийти прямо в отель и попросить скидку на номер. Если в отеле будет не много жителей, то им будет выгодно заселить вас за любую цену, чем не заселить совсем.