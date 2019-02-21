Подростки, пострадавшие от нападения в школе в Столбцах, выписаны из больницы 21.02.2019, 16:38

Фото: tut.by

Они уже находятся дома.

Подростки, пострадавшие от нападения в средней школе в Столбцах, выписаны из больницы, сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Юлия Бородун. Об этом пишет tut.by.

— У них все хорошо, ребята уже находятся дома, — сказала она.

Pанее журналистам удалось поговорить с одним из пострадавших — Владиславом Цвирко. Мальчик говорит, что главным его желанием в момент нападения было защитить одноклассников.

— Я хотел спасти учительницу и класс. Почти защитил, кроме учительницы…

— Если бы ты знал, что тебя ранят, побежал бы заступаться?

— Да.

Напомним, утром 11 февраля ученик 10-го класса СШ № 2 в Столбцах совершил нападение с ножом на учительницу и школьников. В результате нападения погибли педагог и старшеклассник.

Нападавший пришел в школу около 7.40, поставил портфель и вышел из кабинета. Затем вернулся и напал на учительницу истории, которая должна была вести первый урок. За педагога попытались вступиться два одноклассника — 15 и 16 лет. Учительница погибла, мальчики получили ранения. После этого подозреваемый выбежал из класса и зашел в соседний кабинет, где напал на ученика 11-го класса, который в результате нападения погиб.

Подозреваемый в нападении школьник скрылся, его задержали спустя два часа сотрудники милиции и ОМОНа.

Согласно результатам медицинского освидетельствования, подозреваемый не находился ни в состоянии алкогольного опьянения, ни под воздействием наркотических средств и психотропных веществ.

С целью установления психического состояния подростка решается вопрос о назначении комплексной стационарной судебной психолого-психиатрической экспертизы, сообщает СК.