Гуаидо едет на границу, чтобы добиться допуска гумпомощи в Венесуэлу 1 21.02.2019, 17:06

Фото: AFP

Президента Венесуэлы будут сопровождать оппозиционные депутаты и добровольцы.

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо, призанный США и многими европейскими и латиноамериканскими странами исполняющим обязанности президента, намерен в четверг вместе с группой сторонников отправиться из Каракаса на границу с Колумбией, чтобы добиться допуска в страну гуманитарной помощи, сообщает "Радио Свобода".

Как сообщает агентство Reuters, сопровождать Гуаидо будут около 80 оппозиционных депутатов парламента. Они поедут к колумбийской границе на автобусах - расстояние до нее от столицы Венесуэлы около 800 километров.

Гуаидо ранее также призывал добровольцев присоединиться к нему, чтобы вместе прибыть на границу и добиться ее открытия для доставки помощи. Он обещал, что 23 февраля грузы попадут в страну.

Самолеты ВВС США с гуманитарными грузами доставили их в Колумбию. Продовольствие и медикаменты хранятся на складах у границы. По распоряжению Николаса Мадуро, которого оппозиция и ряд стран мира считают узурпатором, через границу помощь не пропускают. Мадуро обвинил США в связи с доставкой гуманитарной помощи в провокации, направленной на его свержение.

Пока неясно, как Гуаидо и его сторонники намерены добиться того, чтобы помощь попала в страну. Армия и полиция подчиняются Мадуро.

Венесуэла в последние годы переживает экономический кризис, который перешел в социальный. В стране гиперинфляция, отмечена нехватка продуктов питания и жизненно необходимых товаров.