Defense Aerospace: США заморозили поставку F-35 Турции 21.02.2019, 17:20

Анкара продолжает покупать у России системы ПВО С-400.

США заморозили поставку Турции истребителей нового поколения F-35 из-за намерения Анкары закупить у России системы противовоздушной обороны С-400. Соответствующий законопроект о правительственных расходах был подписан президентом США Дональдом Трампом во вторник, передает Defense Aerospace, (перевод - Newsader). Согласно документу, запрет на передачу турецкой стороне новейших стелс-самолетов будет действовать как минимум до тех пор, пока госсекретарь и министр обороны не опубликуют доклад, в котором будет дан комментарий относительно сделки между РФ и Турцией о продаже С-400.

Как ожидается, новые доклады по данному вопросу будут представлены Конгрессу к 1 ноября текущего года. Подписанный Трампом законопроект предполагает, что военное и внешнеполитическое ведомства представят подробный план введения санкций против Анкары в случае реализации программы С-400.

В своем прежнем отчете Конгрессу Пентагон в ответ на сделку, касающуюся С-400, пригрозил Анкаре полным исключением ее программы F-35 и остановкой других военных поставок из Америки: Турция может лишиться контракта на закупку вертолетов CH-47F Chinook и UH-60 Black Hawk, а также самолетов F-16. Этот же документ требует заблокировать продажу оружия службе охраны Эрдогана из-за нападения ее сотрудников на митингующих в Нью-Йорке в 2017 году.

Американские представители обеспокоены тем, что в случае одновременной закупки Турцией F-35 и С-400 Москва сможет получить через турков доступ к чувствительной информации об уязвимостях F-35.