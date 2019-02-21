Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса 21.02.2019, 17:34

Знаменитый голливудский актер в детстве был большим фанатом Книги рекордов Гиннеса.

Знаменитый голливудский актер Хью Джекман и его коллега, также не менее известный актер, Патрик Стюарт попали в Книгу рекордов Гиннесса. Об этом стало известно на странице Книги в Twitter. Там же были опубликованы фото Джекмана и Патрика с грамотами, пишет «Сегодня».

Longest career as a live action @Marvel superhero 🎥

We surprised the @RealHughJackman with a certificate recognising his long-running role as Wolverine https://t.co/KoT46MGwYW — GuinnessWorldRecords (@GWR) 21 февраля 2019 г.

Сообщается, что актеры установили рекорд за самую длительную в кино карьеру супергероев Marvel. Хью Джекман играл роль Россомахи, а Патрик Стюарт – профессора Чарльза Ксавье на протяжении 16 лет и 228 дней.

В 2000 году на экраны вышел первый фильм "Люди Икс", а в 2017 году актеры встретились на съемочной площадке фильма о Россомахе "Логан".

Отмечается, что Хью Джекман и его брат в детстве были большими фанатами Книги рекордов Гиннеса. они даже планировали установить рекорд, играя в бадминтон без остановки в течение двух суток.