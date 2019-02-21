Белорусскую молочку будут продавать во Вьетнаме 6 21.02.2019, 17:41

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Власти продолжают искать экзотических покупателей для белорусской молочки.

ОАО «Минский молочный завод №1» и вьетнамская AU VIET FOOD IMPORT-EXPORT AND MANUFACTURE подписали сегодня учредительный договор о создании СП «АУВЬЕТ МИЛК», сообщает сайт белорусского посольства во Вьетнаме, сообщает officelife.media.

В торжественной церемонии приняли участие руководители Народного комитета провинции Хынгйен, КУП «Миноблмясомолпром» и сотрудники посольства Беларуси во Вьетнаме.

Созданное совместное предприятие будет строить на территории провинции Хынгйен завод по производству молока и молочных продуктов под брендом «Минская марка».

В соответствии с договоренностями ОАО «Минский молочный завод № 1» окажет технологическую поддержку при строительстве и производственно-хозяйственной деятельности завода, в частности, закупит оборудование и сырье.

Готовая продукция СП будет реализовываться во Вьетнаме и третьих странах.