«Честные цены» в магазинах: Хлебцы по $21, соль - по $4, а приправы - по $107 за 1 килограмм 1 21.02.2019, 17:54

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Фото: Павел МАРТИНЧИК

С 21 февраля во всех магазинах на ценниках должна быть стоимость товара за килограмм или литр.

Буквально со вчерашнего дня в стране наконец-то заработала норма, которую придумали два года назад, пишет kp.by. Именно тогда Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) взялось за ценники в магазинах. С 1 января 2017 года магазинам для начала рекомендовали писать на них «честные цены», то есть стоимость за 1 килограмм или литр товара. А с 21 февраля 2019 года эти требования стали обязательными для всех съедобных товаров, исключение - алкоголь, яйца, наборы продуктов (например, соусов) и продукты меньше 50 граммов или миллилитров, на которых «честные цены» нужно указывать из расчета за 100 граммов.

Журналисты решили заглянуть в магазины и проверить, легче ли стало покупателям выбирать из двух упаковок молока по 850 граммов и 970 граммов?

Они зашли в небольшой магазин шаговой доступности, на полке с молочкой действительно везде две цены: вверху - стоимость бутылки или пачки, под ней - стоимость за кило (литр). Правда, на одной баночке йогурта указана стоимость за 100 граммов, а на другой - за 1 килограмм... Беглым взглядом сравнить цены не получится. Та же история с соками, медом, приправами. На маленьких упаковках по 0,2 л и 0,33 л может стоять «честная цена» как за 100 мл, так и за 1 л.

Вот, например, полка с медом, где вам предлагают сравнить цены за 100 г и 1 кг.

Фото: Таисия САВИНА

На некоторых соках цены за 1 л вообще не было указано, хотя в упаковке 0,95 л. Зато теперь хорошо видно, какие дорогие соки по 0,2 л. Если сравнить с ценами за 1 л одной и той же марки, разница оказывается в 2 - 3 раза!

Можно найти «честные цены» даже там, где их быть не должно: например, на развесных орехах. «Честная цена» указана даже на заменитель сахара в таблетках. Правда, на одном - за 100 г, на другом - за 1 кг. Понять логику не удалось.

А вот гипермаркеты подготовились как следует: «честный ценник» был на большинстве товаров, и лишь пару раз попадались те самые 100 мл вместо 1 л. Но пару упаковок без новых ценников мне, как дотошному ревизору, удалось-таки найти. Это были упаковка вяленого мяса к пиву и маленькие, но дорогущие соусы. Последние оказались так запрятаны на дальней полке, что даже покрылись пылью. Зато крупы стоят стройными рядами на виду, и все цены легко сравнить. Оказывается, разница на 1 кг риса может быть в два раза!

Ближе к центру города правильных ценников становится все больше. Порадовал ЦУМ: ни одной упаковки без «честной цены»! При этом стоимость везде указана за 1 кг или 1 л, никаких 100 г. Еще один плюс: информация написана большим и разборчивым шрифтом.

- С моей пенсией в 430 рублей жить на широкую ногу не получится, приходится сравнивать и считать все эти 770 мл и 890 мл. Надеюсь, теперь экономить станет проще, - поделилась впечатлениями покупательница в продовольственном отделе ЦУМа. - Ходить мне уже сложновато, поэтому за всякой мелочью иду в ближайший от дома ЦУМ. И то в часы скидок. А вот овощи, фрукты и творог мне приносит соседка с Комаровки, там цены ниже.

Чем меньше упаковка - тем больше цена

Исключением стал рыбный магазин в центре города, где ценники удивят не только гуманитария. Например, между двумя упаковками молотого перца в упаковке по 20 г только одно отличие: на одном - 29 рублей за кило, а на другом - уже 299. Цены на рыбу впечатляют: замороженный стейк из лосося, явно повидавший многое на своем веку, - 48 рублей за 1 кг! Такой же, но охлажденный в гипермаркете у дома - 32 рубля…

В общем, в магазинах сейчас и «честные цены», и не очень; и за 100 г, и за килограмм. Но выгода от них для покупателя уже чувствуется.

Вот так выглядит "честный ценник".

Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Честные цены» показали и то, насколько выгодно производить приправы, хлебцы и соусы. Например, килограмм хлебцев стоит от 10 до 45 рублей. Представьте себе буханку хлеба по такой цене! А стоимость соусов иногда превышает 100 рублей за кило. Еще одно наблюдение: цена за килограмм практически любого товара, расфасованного в красивую баночку или упаковку небольшого объема, будет существенно превышать цену за килограмм (или литр) этого же товара в большой упаковке. Например, на небольшой стеклянной бутылочке с морской солью есть цена за 1 кг - 8 рублей. Если же взять просто бумажную килограммовую пачку обычной соли, она обойдется в 49 копеек. На вакуумной упаковке кофе в 250 г указана цена за 1 кг - 43,24 рубля. На том же кофе того же объема, но в жестяной баночке написано уже 75,2 рубля за кг. Получается, мягкую упаковку поменяли на жестяную банку - и это добавило к цене почти 32 рубля.

Что грозит магазинам за отсутствие «честных цен»?

Кто будет контролировать соблюдение новых правил, пока неясно. Они только что вступили в действие, механизм не до конца понятен, и МАРТ должен постепенно давать разъяснения. А вот размер штрафов за несоблюдение правил уже есть.

- За нарушение правил торговли предусмотрен административный штраф до 10 базовых величин (это 255 руб). При повторном нарушения в течение года - штраф от 10 до 30 базовых величин (от 255 до 765 руб). Конкретный размер определяет суд в зависимости от тяжести нарушения, - объяснили нам в пресс-службе МАРТ.

А вот это на честные цены совсем не похоже.

Фото: Таисия САВИНА

Что еще изменилось?

По новым правилам, магазины обязаны будут продавать товары в упакованном виде без взимания платы за потребительскую упаковку.

Еще одно интересное изменение касается крупногабаритных непродовольственных товаров и товаров весом больше 25 кг. Теперь покупки вроде холодильника вам обязаны будут бесплатно донести и загрузить в машину. Но только если вы об этом попросите, а ваш автомобиль будет запаркован рядом с магазином.

А несовершеннолетним запретили продавать пиротехнику и любые конструкции, похожие на оружие: пневматические пистолеты, луки, арбалеты.