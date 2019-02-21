В Украине раскрыли «избирательную пирамиду» 21.02.2019, 18:01

Руслан Богдан

Фото: slovoidilo.ua

По информации СБУ, ее финансировал нардеп от Батькивщины.

Так называемую "избирательную пирамиду", с помощью которой планировалось вмешательство в результаты президентских выборов, финансировал народный депутат от партии Батькивщина Руслан Богдан, сообщает "Новое время".

Об этом свидетельствуют материалы следствия, обнародованные в четверг, 21 февраля, Службой безопасности Украины.

В частности, согласно опубликованному документу, Богдан отвечал за финансирование организаторов штабов, агитаторов и наблюдателей.

В то же время, касалось ли это всех областей, или какого-то конкретного региона, не известно.

Также отмечается, что за организацию штабов в северных и центральных регионах Украины отвечал Вартан Юмукян, в западных областях - Владислав Ковалевский, а в юго-восточных - Евгений Матвейчук.