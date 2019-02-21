Генич: Если «Арсенал» не забьет хотя бы три мяча БАТЭ, надо уходить из прогнозов 21.02.2019, 18:35

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Российский комментатор сделал прогноз на матч «Арсенал» — БАТЭ в 1/16 финала Лиги Европы.

Комментатор чемпионатов России, Испании и Италии на каналах "Матч! ТВ" Константин Генич сделал прогноз на матч "Арсенал" — БАТЭ в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2018/19. Ответная встреча состоится в четверг, 21 февраля, на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Эксперт в предстоящем матче ставит на то, что хозяева забьют минимум трижды.

- Главная сенсация первых матчей Лиги Европы — это то, что "Арсенал" проиграл в Борисове 0:1. Если вы не видели эту игру, то счет не должен вводить в заблуждение. Да, молодцы футболисты БАТЭ. Главный тренер говорит, что это было лучше, чем секс. Команда выложилась не на 100 процентов, а на 120. Но если смотреть по моментам и тому, как игра складывалась, конечно, "Арсенал" не должен был проигрывать. Моментов было предостаточно. Где-то подводила реализация, где-то удачно действовал вратарь. Но я думаю, что все то, что "Арсенал" не забил в гостях, он наверняка забьет на "Эмирейтс". У "Арсенала" серьезные амбиции в Лиге Европы. И когда с имиджевой точки зрения твою команду так некрасиво преподносят, сходить на такой ранней стадии не дело. Все-таки соперник скромный.

Пусть "Арсенал" будет и без Лаказетта, который получил красную карточку в первой игре, думаю, у "Арсенала" есть все необходимые мощности, чтобы этот БАТЭ с пробега снять. Я бы сыграл "индивидуальный тотал "Арсенала" больше 2,5 мяча" за 1,73. Если лондонцы не забьют хотя бы три мяча БАТЭ, то надо уходить из прогнозов и больше их не давать. Я верю в то, что команда Унаи Эмери соберется и необходимую разницу обеспечит. А для того чтобы не зависеть от гола БАТЭ, вдруг он забьет при счете 0:2, надо забивать минимум три, — приводит слова Генича bookmaker-ratings.ru.

Стартовый свисток на стадионе "Эмирейтс" прозвучит в 20:55 по белорусскому времени.