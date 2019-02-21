Депутат парламента Венгрии: Переезд штаб-квартиры банка МИБ в Будапешт - троянский конь Путина 3 21.02.2019, 18:44

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Здание Международного инвестиционного банка

Фото: Анастасия Диева / ТАСС

Имущество банка РФ будет неприкосновенно, по его приглашению в Венгрию может приехать кто угодно, отметила депутат.

Депутат парламента Венгрии Зита Гурмай заявила, что Международный инвестиционный банк, который планирует перенести свою штаб-квартиру из Москвы в Будапешт, является «троянским конем Путина», передает РБК со ссылкой на венгерское издание Index.

По условиям соглашения с правительством Венгрии банк имеет право приглашать в страну любого человека. Нет никаких гарантий, сказала Гурмай, что таким образом в Венгрии не окажутся «люди, представляющие угрозу для национальной безопасности».

Гурмай отметила, что по величине активов МИБ может занять 17-е место в национальном банковском секторе, однако ни одна другая финансовая организация в стране не обладает подобными привилегиями.

На сайте венгерского парламента опубликовано соглашение между МИБ и правительством республики. Согласно нему, штаб-квартира в Будапеште будет освобождена от всех налогов и сборов, а имущество и активы получают иммунитет от конфискации, ареста и экспроприации. Венгерские власти не смогут зайти на территорию банка без его разрешения, и даже если такое разрешение будет дано, банк вправе устанавливать условия нахождения на территории.

МИБ вправе попросить у правительства Венгрии обеспечить себя электричеством, водой, газом, стационарной и мобильной телефонной связью, интернетом, а также предоставить другие коммунальные услуги. Почтовые отправления банка обладают таким же иммунитетом, что и дипломатическая почта.

Кроме того, власти по запросу банка должны обеспечить беспрепятственный въезд для любого лица вне зависимости от его гражданства. Такими же привилегиями банк пользуется в Москве.

В октябре 2018 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым заявил, что достигнуто соглашение о переводе штаб-квартиры банка из Москвы в Будапешт. До этого в венгерской столице располагался региональный офис МИБ. О переносе штаб-квартиры попросил премьер Виктор Орбан в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в сентябре 2018 года.