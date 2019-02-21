В Израиле разработали беспилотники-камикадзе 21.02.2019, 19:05

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скриншот из видео

Беспилотники разработаны в том числе для уничтожения ракетных комплексов РФ.

Израильский концерн Israel Aerospace Industries (IAI) презентовал на выставке Aero India, проходящей с 20 по 24 февраля в Бангалоре (Индия), дрон-камикадзе Mini Harpy.

Компания опубликовала на YouTube демонстрационный ролик работы "Гарпии", на котором беспилотник уничтожает мишень, напоминающую радар, входящий в состав российских ракетных комплексов С-300 и С-400, передает gordonua.com.

В IAI сообщили, что тактическая система Mini Harpy предназначена для сухопутных и морских подразделений. Беспилотники запускаются по направлению к цели и находятся в воздухе, пока не обнаружат мишень. Масса Mini Harpy, – 45 кг, боевой части – 18 кг, дальность полета дрона – до 100 км от оператора, продолжительность нахождения в воздухе – до двух часов. Пока в компании показали только 3-D модель работы системы.

24 сентября 2018 года министерство обороны России сообщило о готовности перебросить ЗРК С-300 в Сирию, через неделю после катастрофы российского самолета-разведчика Ил-20. Он был сбит сирийской системой ПВО 17 сентября. Минобороны РФ обвиняет в случившемся Израиль, чьи самолеты в тот момент наносили удары по иранским военным объектам на территории Сирии.

28 сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров официально уведомил о начале переброски ЗРК в Сирию.

2 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия завершила доставку в Сирию зенитно-ракетных комплексов С-300.

В январе 2019 года военные Израиля ракетным ударом уничтожили состоящие на вооружении армии Сирии российские самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

Удар был вызван попытками сирийских систем противовоздушной обороны (ПВО) сбить боевые самолеты Израиля, которые в ночь на 21 января атаковали иранские склады с оружием, разведывательный объект и тренировочный лагерь в Сирии.