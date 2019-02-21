Экс-замглавы Минска вышел на новую работу 4 21.02.2019, 19:15

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Игорь Юркевич

Фото: Сергея Шелега

И это не госслужба.

Бывший зампред Мингорисполкома и врач с многолетним опытом Игорь Юркевич возглавил 6-ю городскую клиническую больницу столицы. Об этом tut.by сообщило несколько источников. Позже информация о новом руководителе появилась на официальной странице больницы.

15 января Игорь Юркевич покинул пост зампреда Мингорисполкома, на котором он курировал идеологию, социалку и здравоохранение. В числе прочего большое внимание он уделял развитию велодвижения, лично встречался с активистами Минского велосипедного общества.

Но, как говорят собеседники портала, наиболее близким для него всегда оставалось здравоохранение. Юркевич активно продвигал развитие электронного здравоохранения в столице, при нем прошла глобальная модернизация детской инфекционной больницы и другие изменения.

— Он всегда ментально оставался врачом, вне зависимости от должности, — объясняет один из знакомых Юркевича из медицинской сферы и добавляет, что сегодня он возглавил Шестую городскую клиническую больницу Минска.

«Шестерка» работает на улице Уральской с 1964 года. Является многопрофильным учреждением, специализирующимся на оказании травматологической и терапевтической помощи. Имеет в своей структуре центр трансфузиологии и родильный дом. К слову, именно здесь родилась дочь Дарьи Домрачевой.