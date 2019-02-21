Юнкер о Brexit: Это катастрофа 21.02.2019, 19:18

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Президент Еврокомиссии заявил, что устал от Brexit.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что устал от Brexit, сообщает Politico.

"Я переживаю нечто похожее на усталость от Brexit... Это катастрофа", - сказал он.

По словам Юнкера, он не очень оптимистичен относительно возможности избежать "жесткого Brexit".

"Если случится так, что соглашения не будет, а я не могу исключать это, это будет иметь ужасные экономические и социальные последствия в Великобритании и на континенте. Поэтому мои усилия направлены на то, чтобы избежать худшего. Но я не очень оптимистичен, когда дело касается этого вопроса", - сказал он.

"Каждый раз, когда в британском парламенте голосуют, у них есть большинство против чего-то, но нет большинства за что-то", - добавил он.

Напомним, что 15 января британский парламент не поддержал соглашение об условиях выхода Великобритании из ЕС, ранее одобренное лидерами 27 стран-членов ЕС. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер назвал соглашение "лучшей" сделкой, на которую Лондон мог бы рассчитывать.

Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что ЕС не будет пересматривать соглашение по Brexit.

Окончательный выход Великобритании из Евросоюза запланирован на 29 марта 2019 года. После этого начинается 21-месячный переходный период - до конца 2020 года. Переходный период может быть продлен только один раз, однако пока неизвестно, какой может быть его максимальная продолжительность.