Гриценко: Экономика Украины должна расти темпами до 10% в год 6 21.02.2019, 19:33

Анатолий Гриценко

Кандидат в президенты Украины заявил, что нынешняя экономическая модель ведет в пропасть.

Кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко и Федерация работодателей Украины сегодня, 21 февраля, подписали Меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на пресс-службу Гриценко.

ФРУ объединяет около 100 отраслевых и территориальных организаций работодателей, представляет интересы около 8500 предприятий, которые в совокупности генерируют 70% ВВП Украины и дают работу более 5 млн людей.

"Продвижение экономических интересов - одно из направлений моей программы. Высокие зарплаты и пенсии не под выборы, а стабильно. Добавленная стоимость должна быть здесь, рабочие места, достойная зарплата, образование", - отметил Гриценко.

Шаги, прописанные в Меморандуме, основаны на программе ускоренного экономического развития, написанной реальным бизнесом и изложенной в Манифесте работодателей Украины.

Среди шагов, заложенных в Меморандуме, - увеличение доли перерабатывающей промышленности в ВВП до 25% и экспорта до 10% в ближайшие годы; использование инвестиционных ресурсов для развития национальной экономики путем поддержки отечественных производителей; введение инвестиционных стимулов, которые обеспечат прирост внутренних инвестиций до 15% ежегодно до 2025 г; реализация эффективной антимонопольной политики для установления конкурентных правил работы на рынках естественных монополий.

"Нынешняя экономическая модель ведет в пропасть. Коррупцию никто не трогает, монополистов не трогают, равных возможностей нет, население стареет. Уровень долга увеличивается. Угроза постоянного дефолта постоянно висит, а по факту он давно есть. Экономический рост должен быть до 10%", - заверил Гриценко.

Напомним, осенью Анатолий Гриценко подписал Меморандум с Украинской радой бизнеса.