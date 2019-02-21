Помпео: США не будут сотрудничать со странами, которые используют системы Huawei 8 21.02.2019, 19:54

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Майк Помпео

США обвинили Huawei в шпионаже.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон не будет сотрудничать со странами, которые используют системы китайской компании Huawei Technologies. Об этом сообщает Reuters.

За словами Помпео, страны Европы и другие должны понять риски внедрения телекоммуникационного оборудования компании Huawei, и, когда это произойдет, они в конечном итоге откажутся использовать системы компании.

"Мы не собираемся рисковать американской информацией", - отметил американский госсекретарь.

Напомним, власти США выдвинули официальные обвинения против телекоммуникационной компании Huawei по поводу промышленного шпионажа и мошенничества, связанного с нарушением санкций против Ирана. В китайской компании Huawei отреагировали на обвинения, которые им предъявила власть США.

"Компания отрицает, что она или ее дочерняя структура или аффилированная организация сделали любые из инкриминируемых им нарушений законодательства США, указанных в каждом из пунктов обвинения", - говорится в заявлении.