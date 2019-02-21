Юрий Дудь: Беларусь, ее язык и девушки — прекрасны 2 21.02.2019, 20:55

Юрий Дудь

Известный российский журналист и блогер оценил новую коллекцию Mark Formelle.

Сегодня, в Международный день родного языка, компания Mark Formelle презентовала новую коллекцию маек и носков с «Жы» и «Шы», «Дж» и «Дз», «Ў» и «I». На одной из фотографий производители показали девушку, которая направляет на себя вентилятор, ее волосы слегка развеваются. Рядом с ней размещена следующая фраза: «Юра будзе дзьмуць, дзьмуць будзе Юра» (это слоган программы «вДудь», который перевели на белорусский).

Журналист и блогер Юрий Дудь разместил это фото в своем Instagram с подписью «Беларусь, ее язык и ее девушки — прекрасны».