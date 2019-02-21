В Витебске вынесли приговор 16-летнему парню, который при самообороне убил мужчину 2 21.02.2019, 21:11

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Трагедия произошла 27 октября 2018 года возле одного из домов на улице Гагарина в Витебске.

Сегодня суд Октябрьского района Витебска вынес приговор 16-летнему парню из Орши, который обороняясь, убил ножом 35-летнего витеблянина.

«Обвиняемый признан виновным в убийстве, совершенном при превышении пределов необходимой обороны, и на основании ст. 143 УК ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок два года без направления в исправительное учреждение открытого типа», — сообщила в Facebook официальный представитель областного суда Наталья Платоненко.

Суд также постановил взыскать с обвиняемого в пользу потерпевшей (матери погибшего — прим. ред.) 20 000 рублей морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Трагедия произошла 27 октября 2018 года возле одного из домов на улице Гагарина в Витебске. Правоохранительные органы сообщали, что между 16-летним подростком и 35-летним мужчиной произошел конфликт «на почве внезапно возникших неприязненных отношений». Парень ударил ножом мужчину и сбежал, а тот через некоторое время умер в больнице.

35-летний мужчина был не раз судим, а в момент конфликта с подростком находился в состоянии алкогольного опьянения.

У 16-летнего парня судимостей нет, к административной ответственности не привлекался. Вначале молодому человеку предъявили обвинение в убийстве, он находился под стражей. Но в ходе следствия дело переквалифицировали на превышение пределов необходимой обороны. Такой вывод сделали после анализа видео- и аудиозаписей с места происшествия, а также показаний юноши, которые были последовательны и не противоречили показаниям свидетелей и другим материалам дела. Арест несовершеннолетнему заменили на отдачу под присмотр.

Во время первого заседания суда парень полностью признал вину, но отказался давать показания в суде, пояснив: «Не хочу все это вспоминать».