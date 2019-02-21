Для чего Путин повышает градус противостояния с Западом? 1 21.02.2019, 21:16

Фото: Andrey Rudakov/Bloomberg

По мнению экспертов, гонка вооружений уже идет полным ходом.

В Брюсселе сочли неприемлемыми угрозы “взять на прицел страны НАТО”, прозвучавшие накануне в ходе послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил вчера заместитель официального представителя Североатлантического альянса.

Напомним, Путин, в частности, заявил, что в контексте планируемого выхода Соединенных Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) Россия развернет свои ракетные системы, нацеленные не только на те территории, с которых, как представляется Москве, будет исходить для нее прямая опасность, но и в отношении «центров принятия решений» по потенциальному размещению американских ракетных комплексов, пишет «Голос Америки».

В НАТО также вновь возложили на Россию ответственность за нарушение ДРСМД и призвали Москву к неукоснительному соблюдению договора.

Вместе с тем, представитель НАТО подчеркнул, что альянс не желает новой гонки вооружений и не собирается разворачивать в Европе новые ракеты.

Ранее в Госдепартаменте США назвали «военную» часть выступления Владимира Путина в ходе послания Федеральному собранию пропагандой и пыткой отвлечь внимание от нарушений ДРСМД:

«Комментарии президента Путина – продолжение пропагандистских усилий России по избеганию ответственности за ее действия в нарушение ДРСМД», – заявил представитель Госдепартамента.

Директор Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО), академик Алексей Арбатов в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» заметил, что заявление Путина о нацеливании российских ракет на «центры принятия решений» рассчитано на людей, которые «ничего в этом не понимают». По его словам, в распоряжении России в полном соответствии с договором имеется 1,5 тысячи стратегических межконтинентальных ядерных боеголовок морского и наземного базирования.

«И они по большей части нацелены на США, в том числе, конечно, и на центры принятия решений, включая Вашингтон, – уточнил он. – А ракеты средней дальности по определению не могут быть туда нацелены. Поэтому президент сказал так, как сказал, чтобы американцы не думали, что Россия будет отвечать только ракетами средней дальности. Россия также будет наращивать свой стратегический ядерный потенциал».

А если кому-то в министерстве обороны РФ или Генштабе покажется, что 1.5 тысячи ядерных боеголовок недостаточно, то их число увеличат, констатировал академик. Вместе с тем он полагает, что гонка вооружений – не научный термин, а «чисто журналистское понятие».

«Конечно, для людей, которые помнят Холодную войну или знают о ней по книгам или кинофильмам, это что-то такое страшное, что тогда вполне соответствовало действительности. – Поэтому, чтобы их успокоить, и говорится, что мы не будем ввязываться в гонку. Как вы понимаете, ни Кремлю, ни Белому дому в политическом отношении не выигрышно преподносить ситуацию иначе. Это сразу вызовет обратную реакцию».

Но если вести речь о модернизации и наращивании российского ядерного потенциала в ответ на действия США, которые в Москве называются дестабилизирующими, то тогда это вполне можно назвать гонкой вооружений, утверждает Алексей Арбатов.

«В этом смысле «Сармат», «Авангард», «Посейдон», «Буревестник» – все эти новые системы, направленные на преодоление американских систем ПРО, – конечно, и есть гонка вооружений. Она по существу закончилась в начале 90-х годов по сравнению с тем, что было в 50-ые – 80-ые годы, но затем постепенно возродилась и сейчас набирает полные обороты», – резюмировал он.

В свою очередь, независимый военный аналитик Александр Гольц в комментарии для Русской службы «Голоса Америки» акцентировал внимание на том, что президент России впервые без обиняков высказал прямую угрозу использовать ядерное оружие против США.

«В послании об этом не было сказано прямо, – пояснил он. – Но на последовавшей затем встрече с руководителями (российской) прессы, отвечая на вопрос, он не оставил никаких сомнений, что речь идет о Вашингтоне».

Для аналитика совершенно очевидно, что Владимир Путин сознательно повышает градус противостояния с Западом. Также он думает, что внезапный выход США из ДРСМД поставил Кремль в тупик: «Никто в Москве, полагаю, не ожидал, что США будут действовать так решительно. В общем, в России готовились к долгим переговорам, а американцы фактически отказались от них. И это привело в большое раздражение президента».

В то же время, как представляется Александру Гольцу, такой поворот событий повлечет за собой многочисленные последствия: «Прежде всего на гонку вооружений (в России) будут отпущены огромные деньги. И это совсем другие деньги, чем те, о которых говорил Путин в своих обещаниях народу. Уже подсчитано, что средства на эти социальные обещания составляют тысячные доли процента от общих федеральных трат. Когда же мы говорим о сложных системах вооружений, то тут потребуются совсем иные траты».

Как признался аналитик, больше всего его насторожило в послании Федеральному собранию то, что Путин или игнорирует очевидные факты, или не знает про них. Последнее, на взгляд эксперта, выглядит еще страшнее: «Например, президент ссылается на один пункт ДРСМД и не «замечает» другой его пункт, который разрешает американцам иметь ракеты-мишени в виде второй, третьей ступеней ракеты типа Минитмен. И это одно из главных обвинений (Москвы) в нарушении договора со стороны США. Или Путин вдруг говорит, что он не слышал заявлений американских представителей об отсутствии у Вашингтона намерений развертывать ракеты средней дальности в Европе. Тогда когда таких заявлений было огромное количество».

Когда речь идет об угрозе применения ядерного оружия, кратно возрастает ответственность лидера страны и цена вопроса о его полной информированности о происходящем, заключил Александр Гольц.