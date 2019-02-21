Видеофакт: БАТЭ забил в свои ворота 21.02.2019, 21:44

фото с сайта Football.By

После первого тайма БАТЭ проигрывает «Арсеналу» со счетом 0:2.

21 февраля в Лондоне проходит матч 1/16 финала футбольной Лиги Европы между «Арсеналом» и БАТЭ.

Борисовчане пропустили быстрый мяч — на 4-й минуте Захар Волков срезал мяч в свои ворота. На 39-й минуте поединка «канониры» забили второй гол в ворота гостей: Шкодран Мустафи замкнул подачу с угла поля.

После первого тайма «Арсенал» выигрывает со счетом 2:0.