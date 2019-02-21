Словакия: Тысячи людей вспоминают убитого в прошлом году журналиста Яна Куцяка 21.02.2019, 21:57

Ян Куцяк

Фото из открытых источников

Памятные акции проходят в 26 городах Словакии и 22 городах за рубежом.

В Словакии в годовщину убийства журналиста Яна Куцяк и его невесты Мартины Кушнировой тысячи людей в разных городах страны и за рубежом вишли на акции памяти.

Как сообщает издание Aktuality, памятные акции проходят в 26 городах Словакии и 22 городах за рубежом.

Тысячи людей собрала акция в Братиславе. На сцене выступают журналисты и другие публичные люди. На акцию прибыла семья Куцяка.

Организаторы заявляют, что они до сих пор имеют требования к власти и требуют независимого расследования. "Мы хотим знать имена тех, кто отдал приказ осуществить это чудовищное преступление", - заявила организатор Каролина Фраская.

Журналисты утверждают, что у власти до сих пор остаются люди, которые "защищают своих людей, а не журналистов".

Премьер-министр Петер Пеллегрини призвал демонстрантов, чтобы памятные акции прошли мирно.

Яна Куцяка и Мартину Кушнирову убили в их доме 21 февраля 2018 года недалеко от Братиславы. Словацкие власти считают, что это было заказное убийство, связанное с работой Куцяка. Журналист расследовал политическую коррупцию и возможные связи между представителями власти и итальянской мафией. Четырем подозреваемым предъявлено обвинение, но главный заказчик, как полагают, до сих пор на свободе.

Двойное убийство вызвало массовые уличные протесты и политический кризис, который привел к распаду правительства.