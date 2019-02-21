Путин назначил нового постпреда РФ при ОДКБ 21.02.2019, 22:20

Андрей Шведов

фото с сайта ruspekh.ru

Андрей Шведов заменил на этом посту Виктора Васильева.

Президент РФ Владимир Путин назначил посла по особым поручениям МИД Андрея Шведова постоянным и полномочным представителем при Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Указ опубликован на портале правовой информации.

Ранее этот пост занимал Виктор Васильев, который был освобожден от обязанностей в июне 2018 года.

ОДКБ объединяет Россию, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Азербайджан, Грузия и Узбекистан отказались продлевать договор.

С мая 2017 года пост генсека ОДКБ занимал представитель Армении Юрий Хачатуров. В июле 2018 года ему предъявили обвинение в свержении госстроя по делу о разгоне митингующих в Ереване в марте 2008 года. В начале ноября прошлого года Хачатуров покинул свой пост.