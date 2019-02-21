Минский лакокрасочный завод будет ликвидирован 3 21.02.2019, 22:22

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фото с сайта belta.by

Предприятие работало с 1935 года.

Экономическим судом города Минска принято решение о ликвидации открытого акционерного общества «Минский лакокрасочный завод». Несмотря на защитный период прошлого года, платежеспособность должника не удалось восстановить, сообщает пресс-служба Экономического суда Минска.

На сайте предприятия говорится, что первое упоминание об артели «Химпром» датируется 1935 годом. 14 сентября 1976 года приказом Министерства химической промышленности СССР предприятие переименовано в Минский лакокрасочный завод. Современный облик производство приобрело после коренной реконструкции в 1975 году.

«В 2001 году на заводе начался выпуск лакокрасочных материалов нового поколения. Основное их отличие от традиционных ранее выпускаемых — это ускоренная сушка. <...> Минский лакокрасочный завод, являясь прогрессивным предприятием в своей отрасли и ответственным работодателем, ставит целью своей деятельности максимальное удовлетворение потребностей своих клиентов и работников. <...> Предприятие неоднократно отмечалось дипломами победителей и лауреатов республиканских конкурсов „Лучшая продукция года“, проводимых Белорусской экологической партией и Белорусским обществом защиты потребителей».

Акционерами должника являются Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь — 0,9514%, ЗАО «Белтяжмаш» — 8,54%, физические лица, в том числе доверительное управление ОАО «Сберегательный банк „Беларусбанк“» — 90,42% акций.

— По результатам защитного периода временным управляющим представлен суду анализ финансового состояния и платежеспособности должника, из которого усматривается наличие оснований для открытия конкурсного производства, поскольку имущества должника недостаточно для погашения всех требований кредиторов, структура баланса является неудовлетворительной, неплатежеспособность должника имеет устойчивый характер, коэффициенты не соответствуют нормативному значению с 01.10.2017. Кредиторская задолженность общества составляет 2 млн рублей, активы — не превышают 1,8 млн рублей, — сообщили в Экономическом суде.

Решением суда Открытое акционерное общество «Минский лакокрасочный завод» признано банкротом, в отношении должника открыто ликвидационное производство до 20 июня 2019.