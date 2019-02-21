Равков: Отсрочку для получения образования можно будет получить только один раз 17 21.02.2019, 22:30

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Андрей Равков

Фото: БелТА

Министр обороны Беларуси рассказал о грядущих изменениях в законодательстве.

Министр обороны Беларуси Андрей Равков заявил, что отсрочку от армии для получения образования вскоре можно будет получить только один раз, передает nn.by.

Говоря о грядущих изменениях в законодательстве, Равков сказал:

— Отсрочку для образования он имеет право получить только один раз. В 18 лет поступил в вуз, получил отсрочку. Всё, он отучился там, и после учёбы идет и служит срочную службу.