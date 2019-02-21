На сторону Гуаидо перешли 11 венесуэльских дипломатов 2 21.02.2019, 23:15

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ФОТО: AFP

Дипкорпус Мадуро в США прекратил работу.

Представители венесуэльской оппозиции в США сообщили, что американские активы и счета республики, в том числе банковские счета посольств и консульств Венесуэлы, заморожены, передает РБК со ссылкой на Reuters. На стороне оппозиции оказались 11 венесуэльских дипломатов.

О заморозке счетов журналистам рассказал Густаво Маркано, старший помощник посланника венесуэльской оппозиции в Вашингтоне. Он же отметил, что дипкорпус Николаса Мадуро в США прекратил работу. Всего в США находятся 56 дипломатов из Венесуэлы.

Представитель венесуэльской оппозиции в Вашингтоне Карлос Веккьо подтвердил агентству, что на сторону Гуаидо перешли 11 из 56 дипломатов. Эти дипломаты, по его словам, продолжат выполнять работу в интересах оппозиции.