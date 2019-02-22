Гуайдо опубликовал свой первый указ 2 22.02.2019, 8:14

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Фото: AFP 2019 / Federico Parra

Лидер венесуэльской оппозиции разрешил въезд гуманитарной помощи в Венесуэлу.

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, который провозгласил себя временным президентом страны, в четверг, 21 февраля, опубликовал указ о разрешении въезда гуманитарной помощи в Венесуэлу. Текст документа за номером 001 он опубликовал в Twitter.

"Как главнокомандующий Боливарианскими вооруженными силами, я вновь подтверждаю разрешение на въезд гуманитарной помощи в Венесуэлу и приказываю отдельным подразделениям ВС действовать согласно этому разрешению", − говорится в указе.

Этим же указом Гуайдо отменил приказ Николаса Мадуро о закрытии сухопутной границы с Бразилией и оставил в силе и без изменений отношения с Арубой, Бонэйром и Кюрасао, которые Мадуро намерен пересмотреть.

Также лидер оппозиции подтвердил гарантии для тех военнослужащих, которые перейдут на сторону его правительства.

#21Feb Decreto presidencial para autorizar el ingreso de la ayuda humanitaria, apertura de toda nuestra frontera, mantenimiento de relaciones con Aruba, Curazao y Bonaire, además de garantías y reconocimiento para miembros de la #FANB que cumplan este mandado y la constitución. pic.twitter.com/OTHZN8iEhW — Juan Guaidó (@jguaido) 22 февраля 2019 г.

Ранее Мадуро объявил, что закрывает сухопутную границу с Бразилией. Он не исключил, что аналогичные меры будут приняты и в отношении границы с Колумбией.

В среду, 20 февраля, венесуэльские власти объявили о закрытии морской и воздушной границы с расположенными в Карибском море островами Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Королевства Нидерландов.

Напомним, 23 января спикер Национальной ассамблеи Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Его поддержали США, ЕС и ряд других стран региона и мира.