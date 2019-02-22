США намерены быстро начать освоение Луны

США намерены быстро начать освоение Луны2
- 22.02.2019, 8:38
- 1,164
В NASA рассказали о стратегии освоения спутника Земли.
Глава NASA Джим Брайденстайн объявил о реализации США стратегии освоения Луны, которая предполагает участие международных и коммерческих партнеров. Видеообращение Брайденстайна было опубликовано в четверг, 21 февраля, пишет korrespondent.net.
"Сегодня мы делаем большое объявление о возвращении людей на поверхность Луны", − подчеркнул руководитель аэрокосмического агентства.
Он уточнил, что США нацелены на продолжительную миссию.
"Мы доберемся до Луны в такой способ, как не делали никогда раньше. Мы полетим туда с нашими международными партнерами, с нашими коммерческими партнерами. И ключевой элемент – мы нацелены на длительную миссию", − заявил Брайденстайн.
По его словам, на Луне построят сооружения для людей и будущие экспедиции будут осваивать ресурсы спутника Земли, в том числе и для будущих полетов на Марс.
"Друзья, мы начнем это очень быстро", − указал руководитель NASA.
Ранее сообщалось, что NASA запланировало активный старт программы международной обитаемой окололунной станции на 2019 год.
Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал директиву, которая обязывает NASA начать подготовку к пилотируемому полету на Луну.