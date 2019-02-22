США намерены быстро начать освоение Луны 2 22.02.2019, 8:38

1,164

Фото: charter97.org/Иван Межуй

В NASA рассказали о стратегии освоения спутника Земли.

Глава NASA Джим Брайденстайн объявил о реализации США стратегии освоения Луны, которая предполагает участие международных и коммерческих партнеров. Видеообращение Брайденстайна было опубликовано в четверг, 21 февраля, пишет korrespondent.net.

"Сегодня мы делаем большое объявление о возвращении людей на поверхность Луны", − подчеркнул руководитель аэрокосмического агентства.

Он уточнил, что США нацелены на продолжительную миссию.

"Мы доберемся до Луны в такой способ, как не делали никогда раньше. Мы полетим туда с нашими международными партнерами, с нашими коммерческими партнерами. И ключевой элемент – мы нацелены на длительную миссию", − заявил Брайденстайн.

По его словам, на Луне построят сооружения для людей и будущие экспедиции будут осваивать ресурсы спутника Земли, в том числе и для будущих полетов на Марс.

"Друзья, мы начнем это очень быстро", − указал руководитель NASA.

Ранее сообщалось, что NASA запланировало активный старт программы международной обитаемой окололунной станции на 2019 год.

Напомним, в декабре 2017 года президент США Дональд Трамп подписал директиву, которая обязывает NASA начать подготовку к пилотируемому полету на Луну.